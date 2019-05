“En el FA son fanáticos de los impuestos”, criticó Jorge Larrañaga

Política

El precandidato nacionalista viene cumpliendo una intensa agenda por el interior del país, recorriendo Soriano el pasado viernes, San José, el sábado y Canelones el domingo, junto al diputado Richard Charamelo y la lista 2004. La jornada comenzó sobre la mañana recorriendo la feria de Las Piedras, para luego inaugurar un local en Progreso y recorrer el Santoral, finalizando con un acto en la localidad de Suárez.

Precisamente en Las Piedras Larrañaga fue consultado por los vecinos por los planteos del FA de aumentar algunos impuestos. Al respecto Larrañaga señaló que en el Gobierno del Frente "son fanáticos de los impuestos. Quieren tapar los agujeros que hicieron poniendo impuestos", según cita un comunicado del equipo de campaña del precandidato.

Larrañaga gregó que hay que "escapar de la mediocridad que supone siempre buscar igualar para abajo en lugar de buscar la excelencia y el camino de superación".



Cuestionó al Frente Amplio afirmando que ¨no puede prometer para los próximos cinco años lo que habiendo tenido la oportunidad de cumplir en 15 años para atrás no lo ha hecho. Esa es una percepción contundente porque la gente que es sabia ¿cómo le puede creer a los candidatos del Frente en cuanto a las promesas para los próximos cinco años si tuvieron todo para cumplir, recursos económicos y mayorías parlamentarias y sin embargo tenemos un desastre en la educación, un desastre en la seguridad, la economía parada, creciendo el desempleo, el desarrollo productivo en llanta, la descentralización a mitad de camino, la falta del valor respeto, la falta de valores, la falta de orden en el país. Es decir, el Frente Amplio tiene una pésima nota¨. Y añadió que ¨o gana el Partido Nacional o todo va a empeorar en el Uruguay. No va a quedar esto igual, va a empeorar¨.

Larrañaga reiteró que considera al proyecto wilsonista como el mejor proyecto para asumir el tiempo que viene y que es el mejor candidato para implementarlo.

"Me siento el mejor candidato a la presidencia del Partido Nacional, soy el mejor candidato porque integramos un proyecto wilsonista, humanista, que promueve el desarrollo nacional, que es inclusivo y que presenta una mayor coraza contra ese tajo frenteamplista que siempre intentan hacer de la gente y del sistema político. Ese tajo de ´buenos y malos´, de ´Montevideo e interior´, de ´trabajadores y empresarios´, de ´ricos y pobres´, de ´profesionales y no profesionales´. Tengo 30 años de servicio a la política sin que nadie me pueda hacer un señalamiento, diez años intendente de Paysandú, 20 años senador de la República, experiencia y fortaleza en todo lo que significa el debate político y la construcción de entendimientos multipartidarios y vamos a poder convocar a los restantes partidos para conformar gobierno a partir del primero de marzo, y además no tenemos la mochila llena de piedras que tiene el Frente Amplio¨, concluyó.