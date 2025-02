“Controlador y agresivo”: mató a su esposa y a amiga, prendió fuego el lugar y se suicidó

Policiales

Karina Corim, de 29 años, y su amiga Aline Rodrigues, de 32, murieron asesinadas por Renan Dantas Valensuela, de 31 años y quien hasta hace pocos días era el compañero de la primera de ellas. El crimen, tal como se desprende del relato de allegados, fue precedido de numerosas “alertas rojas” que no bastaron para evitar la tragedia.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando el feminicida entró a la tienda de accesorios de celulares de su exesposa en la localidad de Caarapó, estado de Mato Grosso del Sur. Tal como se aprecia en el video, el sujeto hace salir a una clienta alegando que —según contaría ella misma luego— “no tenía nada que ver con el asunto” que estaba a punto de desarrollarse.

Las imágenes muestran cómo Renan confronta primero a Karina y le dispara, para luego girar y abrir fuego contra Aline. Posteriormente esparce combustible por el lugar y lo prende fuego. Según informara el medio local Campo Grande News, tras desatar el incendio el hombre se disparó también.

Las tres personas fueron trasladadas con vida a centros de salud, pero ninguna sobrevivió.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Un psicópata le dispara a su ex en la cabeza, mata también a su amiga y le prende fuego a la tienda antes de quitarse la vida. El violento ataque tuvo lugar el pasado sábado en Caarapó ???? ???? pic.twitter.com/9fyf9wNurU — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) February 4, 2025

Ciro Jales, comisario de la localidad, dijo que Renan no aceptaba el fin de su relación con Karina, quien el viernes había solicitado medidas de protección contra el sujeto, poseedor de antecedentes de violencia contra otras parejas y su propia madre.

Cuando fue a la policía en busca de protección, Karina calificó a su ex como “controlador y agresivo”.

“Le molestaba la presencia de sus amigas en la tienda, charlando como si fuera una extensión de su casa. Además, creía que ella les regalaba carcasas y protectores de celular a sus amigas”, dijo Jales, quien agregó que el criminal solía vigilar los movimientos de su pareja en el comercio a través de las cámaras de circuito cerrado, las mismas que acabarían por registrar la muerte de ambos.

Antes de la separación, Renan también trabajaba en la tienda y ambos vivían a los fondos de la casa de los padres de ella, en un edificio adjunto de dos habitaciones.

Fernando Corim Barbosa, primo de la víctima, dijo al citado medio que ella había decidido terminar la relación con Renan debido a su comportamiento agresivo.

“Habían estado casados durante dos años y medio. Ella quería dejarlo, pero él no quería. Era muy agresivo, tanto con Karina como con su madre. [...] Se habían separado hacía unos días, él no aceptó el fin de la relación, por lo que el viernes fue a casa de su padre queriendo hablar con ella. Mi tío le entregó su ropa, él tomó la bolsa y se fue. Mi tío dijo que no quería hablar con él”, contó el familiar.

El informe policial detalla que el arma utilizada en el crimen era propiedad del padre del asesino, quien es oficial de la Policía Militar.