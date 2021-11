“Confirmado el secretismo”, dijo Gandini tras ausencia del FA en Senado por Antel Arena

Política

El ministro de Industria, Omar Paganini y el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, concurrieron este miércoles al Senado para comparecer por la auditoría realizada sobre el Antel Arena, que mostró irregularidades en el proceso de construcción del complejo, llevada a cabo en la administración pasada.

En conferencia de prensa durante el cuarto intermedio del llamado a sala, el senador interpelante, el nacionalista Jorge Gandini dijo que se han “confirmado debidamente documentadas todas las denuncias y observaciones que se han realizado sobre apartamientos a la ley, violación de la Constitución, irregularidades en proceso de compras (…), violación al principio de especialidad, contrataciones con abusos de la normativa e irregularidades de toda naturaleza” durante el período previo a la construcción del estadio polifuncional.

Gandini destacó dentro de ellas el “sobrecosto superior a los 63 millones de dólares que han acontecido por comprar mayoritariamente directas sin sistemas competitivos, que han recibido observaciones del Tribunal de Cuentas”.

“Se ha confirmado el secretismo que se fue disponiendo en cada una de estas compras por Antel y el que se volvió a tomar el 14 de mayo de 2019, cuando el Antel Arena ya estaba inaugurado y que se dispuso por los siguientes diez años sin que estuviera fundado ni justificado esa declaración de reservado de gastos, inversiones, ganancias y todos los procesos que tuvieron que ver con el Antel Arena”.

El legislador dijo a su vez que la auditoría “fue contratada con un sistema transparente y competitivo” y que todas las conclusiones tomadas “están debidamente documentadas”, luego de haber entrevistado a funcionarios y jerarcas involucrados. “Del mismo modo el dictamen de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) se basa en una auditoría seria y profunda”.

“Se ha confirmado que hubo una auditoría anterior que se realizó de manera exprés en pocos días, que comenzó unos días antes que ingresaran las nuevas autoridades, que no refirió a los contenidos y que fue encomendada a una funcionaria de particular confianza política de la presidenta Carolina Cosse en su momento, que unos días después de ese informe, que fue posterior a la contratación de la auditoría, fue sacada en comisión a la intendencia de Montevideo y cumple funciones en un cargo de particular confianza en la Intendencia”, expresó el senador.

“Por lo tanto, quienes nos acusaban, resultan ahora muy observados por esa auditoría, que nunca fue reservada, que ya conocemos y no tiene relevancia. Hemos conocido además un episodio muy grave de los engaños que se han ido sucediendo y es que el único elemento al que se abrazó la administración de aquel momento para defender que Antel podía violar el principio de especialidad del artículo 190 de la Constitución y hacer un estadio, que está claramente fuera de su giro, era el informe de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, del Instituto de Derecho Constitucional, firmado por (Alberto) Pérez Pérez”.

Gandini advirtió que “ese dictamen fue elaborado solamente por el doctor Pérez Pérez”, director del Instituto, de quien dijo que está “muy vinculado al Frente Amplio” y aseguró que se hizo “en papel membretado, pero sin que ingresara al Instituto, sin que lo conocieran los demás integrantes y sin que lo firmaran”.

“Fue un engaño pergeñado para, igual que otros engaños como el del plan de negocios, inducir a la población, inducir a la oposición e inducir al Ministerio de Economía de aquel tiempo, dirigido por el contador (Danilo) Astori, a que la obra se podía hacer, que iba a costar 40 millones de dólares e iba a ganar 10 millones de dólares por año”, sostuvo Gandini, quien manifestó que fue todo “un engaño más, un fraude más” que llevó a que se cometieran “apartamientos de toda naturaleza” que “están todos confirmados.

El senador lamentó “la ausencia del Frente Amplio que ha usado este mecanismo del llamado a sala muchísimas veces en el ejercicio de su pleno derecho, que no es el derecho de la oposición, sino que la Constitución lo reserva para un tercio de los legisladores para recibir informes de los ministros”.

“El Frente Amplio eligió hablar fuera del recinto, eligió no encarar el debate, eligió no defender la actuación de los jerarcas de aquel tiempo, eligió huir de sala y hablar fuera del recinto parlamentario. No dar la cara, no dar el debate, no defender a la gestión anterior, no hacerse cargo de estas acusaciones, y hacerlo directamente a través de los medios de comunicación. Es una falta de respeto a todos los demás que, la verdad, creemos que no merecemos y la gente, la población, los uruguayos, merecían una explicación de estos desvíos si es que tenían para darla”, aseveró.

Aclaró que a diferencia de lo que asegura la oposición, se trata de un llamado a sala: “la palabra interpelación no existe, es una confusión con otro artículo de la Constitución”.

Las palabras de otros senadores oficialistas

En la conferencia hablaron el senador colorado Germán Coutinho y el cabildante Guido Manini Ríos.

Coutinho afirmó que desde que se asumió “la responsabilidad de gobierno como coalición” el Antel Arena era un tema que no solamente “preocupaba” sino que los “ocupaba”, por lo que “nadie se tendría que haber sentido sorprendido” por haber recurrido al llamado a sala.

“En este recinto, donde todo se tiene que debatir, donde todo se tiene que intercambiar y en donde está la representatividad genuina de más gente y de la democracia misma de diferentes uruguayos, hoy nos quedamos con una sola voz y una sola versión”, expresó, sobre la ausencia de los legisladores del FA.

“La decisión de pocos legisladores de no estar dejaron sin voz o sin representación a miles de uruguayos, no fue un hecho menor el que estamos viviendo en este mecanismo. (…) Hay que empezar a entender, porque queda muchísimo tiempo, a aprender a vivir en minoría. Nosotros estuvimos 15 años, siempre allí sentados. Siempre accediendo a lo que eran las hojas de ruta, a lo que eran los órdenes del día, lo que eran las diferentes acciones de una mayoría respetable porque la habían elegido la mayoría de los uruguayos, ahora nos eligieron a nosotros”, afirmó.

Manini Ríos, por su parte dijo que “es lamentable que quienes se autoeligieron durante tantos años en los paladines defensores de las empresas públicas hagan este manejo de las empresas públicas, poniéndolas en situación de desprestigio y de riesgo permanente”.

“Creemos que es hora, porque si no significaría defraudar al pueblo uruguayo que está esperando cosas concretas. Es hora de que la Justicia actúe y realmente a los responsables del mal manejo que se ha hecho, en este caso como en tantos otros casos de empresas públicas y reparticiones del Estado que la Justicia actúe y que realmente de una vez por todas se vean los resultados que eviten que en el futuro se sigan dando estas situaciones”, aseveró.