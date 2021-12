“Cada uno modula su termostato”, dijo Gandini, luego de que Manini criticara “tibieza”

Política

Tras las declaraciones realizadas este fin de semana por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que cuestionó la “tibieza” de la coalición de gobierno para avanzar contra leyes aprobadas durante los gobiernos del Frente Amplio, los legisladores del Partido Nacional salieron a defenderse este lunes.

El senador Gustavo Penadés señaló que a pesar de que las posturas de Manini son “muy respetables”, “son afirmaciones que no comparto”.

“Es una interpretación creemos que equivocada de la realidad. Lo que estamos nosotros buscando es encontrar acuerdos entre la coalición y lo hemos logrado. Esto ha sido una coalición muy exitosa por los proyectos que se han sancionado y la gestión de gobierno que se lleva adelante”, apuntó Penadés.

Agregó que es “legitimo como en todo gobierno de coalición nadie se sienta plenamente satisfecho de los logros y mucho más cuando tiene vinculación a planteos políticos que responden a los partidos y no al gobierno”.

“No nos podemos olvidar, como decía el senador Manini, que somos socios, pero partidos políticos distintos. Tenemos distintas trayectorias, distintas visiones de la realidad y diferentes planteos”, apuntó, y agregó que se trata de una “coalición muy corajuda”.



Penadés aclaró que “en temas puntuales sobre algunos proyectos de ley que están en el Parlamento”, se “están analizando, discutiendo y todas las posiciones son respetables”.

Sobre los dichos de Manini que la oposición “embarra y ensucia la cancha, la coalición no defiende a Cabildo Abierto como debería ser”, Penadés dijo que “se trata de una apreciación equivocada”.

“Yo me he dedicado mucho tiempo a reivindicar la labor e importancia que tiene CA en el gobierno de coalición. Algunas declaraciones que dese CA a veces se han emitido no estamos de acuerdo, como imaginó ellos no estarán de acuerdo con algunas que emitimos desde el Partido Nacional”, apuntó Penadés.

Apuntó que sobre la ley forestal en caso de que CA decida “transitar el camino de votar con el Frente Amplio eso evidentemente sí es un problema para la coalición”.

“Sería bastante incomprensible que se lograra esa mayoría parlamentaria entre CA y el FA, cuando el FA está sistemáticamente atacando a CA y a sus integrantes de forma a veces demasiado violenta.

Por su parte, el también senador nacionalista Jorge Gandini dijo consultado sobre si la coalición era “tibia”, “que cada uno regula su termostato como el parece”.

“Es la visión que respetamos de CA. El presidente de la República es el conductor del gobierno y ha impuesto un camino muy claro y firme en todos los temas que nos han tocado. Pero se requieren equilibrios de lo urgente, lo importante y los tiempos para abordar distintas cosas. Además, tenemos visiones diferentes en algunas cosas y es natural”, dijo Gandini, que agregó que sobre le proyecto de prisión domiciliaria y la posición de Manini sobre la “ideología de género” tiene posiciones diferentes.

