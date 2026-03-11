“Aún es dudoso” en Uruguay el shock financiero de conflicto en Medio Oriente, dijo Oddone

Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, advirtió que el conflicto en Medio Oriente puede generar efectos negativos para la economía uruguaya, principalmente a través del encarecimiento de la energía y el deterioro de los términos de intercambio del país.

Según señaló el jerarca, la escalada bélica representa “un shock negativo en términos de intercambio para Uruguay”, ya que implica un aumento en el precio de la energía —uno de los principales componentes de importación— que no necesariamente se acompasa con una suba similar en los precios de los productos que el país exporta.

Pese a esto, el impacto financiero de la guerra “todavía es dudoso”, acotó, al exponer ante expertos en el mercado de capitales en un evento en Punta del Este, según consignó Telemundo (Canal 12).

“Todavía es prematuro para un ministro de Economía de un pequeño país lejano hacer una evaluación” respecto a los impactos del conflicto, puntualizó Oddone.

La semana pasada, el Banco Central del Uruguay aseguró que los riesgos sobre la inflación —que en febrero registró una variación del 3,11%, lo que la hace rozar el rango de tolerancia— “lucen ahora más balanceados” que en el pasado debido al “nivel de incertidumbre” por el conflicto entre Irán por un lado e Israel y Estados Unidos por otro.

