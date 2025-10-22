Locales

“Andan a 200 km/h”: edil de Tacuarembó persiguió micros de la intendencia para denunciar

Javier Duarte David, edil de Tacuarembó por la Lista 49 del Frente Amplio, publicó en su cuenta de Facebook un video con el fin de demostrar un punto: los microbuses de la Intendencia de Tacuarembó circulan a velocidades muy por encima de lo permitido.

Para obtener prueba empírica, decidió jugar al mismo juego y se puso a rebufo de una de las camionetas, mientras filmaba el velocímetro de su propio coche. Así las cosas, con el fin de demostrar una infracción de tránsito, también la cometió.

“A la opinión pública, a quien corresponda. Hemos tenido varias denuncias de parte de funcionarios municipales que salen a trabajar por la campaña y pueblos y ven sus vidas en peligro”, escribió Duarte, quien aseguró que “en reiteradas veces los micros de la intendencia de Tacuarembó andan a 200 kilómetros por hora en la ruta”.

Por ello, según contó, resolvió demostrar la situación sobre el terreno.

“Decidí comprobarlo yo mismo, ya que contaba con la información y hora de partida” de las unidades.

“Tuvimos que lograr llegar a más de 192 kilómetros para filmarlo”, expresó el curul, quien agregó que el chofer del microbús “hizo caso omiso” a los pedidos de que redujera la marcha.

“Le hacíamos señas de que bajara la velocidad, que estaba poniendo en riesgo la vida de los funcionarios”, prosiguió, para luego citar pedidos de funcionarios que le solicitaban que denunciara la situación, ya que ellos temen sufrir represalias si lo hacen.

En el video en cuestión, el velocímetro del coche que persigue al microbús llega a indicar 170 km/h, pero Duarte asegura que en ocasiones superan esa marca.

“Tengo más video donde superan los 200 kilómetros. Debo poner mi vida en riesgo, pero prefiero jugármela para prevenir una desgracia mayor de gente inocente que ven sus reclamos sin derechos y miedo a la percepción gubernamental. Tengo que jugármela, es mi compromiso con el pueblo, gustará o no, pero para algo me dieron miles de votos y en pos de eso es mi compromiso con la sociedad, aunque me cueste la vida”, expresó.

Antecedentes

Javier Duarte, conocido en Tacuarembó como “El Titas” es un político singular.

En 2009 apoyó la candidatura de Mujica y obtuvo 2.938 voto. Luego, en las municipales apoyó al candidato socialista Daniel Gadola.

En noviembre de ese mismo año fue procesado por difamación e injurias luego de ser denunciado por Rosario De León, esposa del entonces intendente Eber da Rosa.

En febrero de 2012 fue a parar a la cárcel, procesado por la receptación de un arma que había sido usada en varias rapiñas., según informara entonces Subrayado.

Semanas después, mientras Duarte todavía estaba preso, personal de la Brigada Antidrogas detuvo en la ciudad de Tacuarembó a un motociclista, al que incautaron 1.075 gramos de crack, 500 gramos de marihuana y 25 gramos de cocaína.

Los investigadores venían pesquisando el entorno de Duarte, ante la presunción de que estaría comercializando estupefacientes. De inmediato los policías actuantes allanaron su domicilio, donde se incautó una balanza y $ 17.600 entre otros efectos. También se detuvo a la pareja de Titas, una mujer de 30 años, y a una adolescente de 16.

El hallazgo de los nuevos elementos hizo que la jueza lo volviera a procesar, esta vez por "delito continuado de negociación de estupefacientes". También envió a prisión la pareja de Duarte.

Cambios de bandera

En las elecciones de 2019, Titas fue nuevamente candidato a edil por Tacuarembó, aunque lo hizo por la Lista 7777 del Partido Nacional 7777, que postulaba a intendente al médico Alfredo de Mattos, quien en ese entonces era diputado por la Lista 909 del Herrerismo.

Finalmente, en las últimas elecciones, Duarte regresó al Frete Amplió y fue electo edil por la Lista 49.