Suárez anunció su propia línea de token no fungible

En un tuit, Luis Suárez anunció que lanzará su primera colección autentificada de token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) en la plataforma digital Ethernity Chain, plataforma especializada en el rubro.

Pero ¿qué es un NFT? Se trata de un token criptográfico que representa algo único y son, por tanto, intercambiables. El mercado de estos productos es altamente valioso, ya que pueden llegar a venderse por cientos, miles o millones de dólares.

Así, el deportista uruguayo manifestó estar “con muchas ganas de compartir” el NFT con sus seguidores.

I am launching my authenticated NFT collection on @EthernityChain . Can't wait to share it with you.

Lanzaré mi primera colección autentificada de NFT en @EthernityChain . Con muchas ganas de compartirla con ustedes. pic.twitter.com/sM1zZusWPM