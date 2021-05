La valiosa startup uruguaya DLocal se aprestaría a salir a bolsa

Economia

DLocal, una startup de pagos, habría presentado de manera confidencial una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) según revelaron fuentes del rubro a la agencia estadounidense Bloomberg.

La empresa con sede en Montevideo, valuada recientemente en 5.000 millones de dólares, está trabajando con bancos como JPMorgan Chase & Co en una salida a bolsa que podría ocurrir este mismo año, según informó una de las fuentes.

Un portavoz de DLocal consultado por la agencia declinó hacer comentarios, y el mismo silencio fue la respuesta desde JPMorgan

Fundada en 2016, DLocal cuenta entre sus inversores con General Atlantic, Tiger Global, D1 Capital Partners, Bond y Alkeon Capital. Dirigida por el director ejecutivo Sebastián Kanovich, procesa pagos transfronterizos para operadores globales como Amazon.com Inc., Spotify Technology SA, Booking Holdings Inc., GoDaddy Inc. y Uber Technologies Inc.

La semana pasada, la firma uruguaya anunció el inicio de su operativa de pagos en Malasia, Filipinas y Vietnam. Al momento trabaja en 29 países de Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.

DLocal se uniría así a una oleada de empresas de pagos que están listas para salir a bolsa. Las compañías Paymentus Holdings Inc., PicS Ltd. y Flywire Corp ya presentaron la documentación correspondiente ante la Comisión de Bolsa y Valores en EEUU. La firma Marqeta también está planeando su IPO este año.