La industria cinematográfica de Uruguay realizó una nueva edición del Cinema Roadshow.

Noticias





Con un evento que congregó en el cine Movie de Punta Carretas a empresas, periodistas, agencias de publicidad y de medios, los principales actores de la industria cinematográfica uruguaya develaron los estrenos de los próximos siete meses y presentaron información inédita de las películas que se verán en 2020.



La segunda edición de Cinema Roadshow contó con la participación de las distribuidoras de películas RBS, LIFE Films, Movie Films, Dispel y ENEC, así como las dos principales exhibidoras de cine del país, Movie y LIFE Cinemas.



Francisco Armas, director ejecutivo de Movie, y Mariana Chango, gerente general de LIFE Cinemas, dieron comienzo a la jornada, moderada por el comunicador Diego González, que incluyó premios para los participantes y un sorteo por un viaje a Salvador de Bahía.



"Este evento apunta a unir a la industria, mostrar lo que viene y el potencial que tiene el cine para las empresas, porque el cine es un medio que está más vivo que nunca", apuntó Armas.



En la misma línea, Chango dijo que el sector está en crecimiento en Uruguay y el mundo. La ejecutiva apuntó que en el país se ha notado, además, un cambio en las conductas a la hora de ir al cine.



Según un estudio presentado en el evento, en 2018 la decisión de ir al cine fue planificada un 70% de las veces y siete de cada 10 personas resaltaron al tráiler como lo más influyente en su elección. Además, el 54% de quienes compraron o reservaron entradas lo hicieron de forma online para evitar filas, por poder realizarlo en cualquier momento del día y para elegir asientos específicos dentro de la sala.



Dentro de los datos más relevantes del año pasado, se destaca que Los Increíbles 2, Jurassic World: el reino caído, Coco, Avengers: Infinity War y Hotel Transylvania 3: monstruos de vacaciones fueron los cinco films más vistos, con un total de 813.124 espectadores. Dentro de los títulos uruguayos, La noche de los 12 años, No dormirás, La noche que no se repite, La flor de la vida y Sangre de campeones, lideraron el top 5 y fueron vistos por 76.952 personas en total.



A su vez, Avengers, la película más vista en la historia en Latinoamérica, batió récords en Uruguay con 230.000 espectadores en un mes.



Por último, cada una de las distribuidoras presentó sus estrenos para lo que resta de 2019 y 2020.



Las destacadas de Movie Films serán la cuarta entrega de Los hombres de negro; Spider-Man: Lejos de casa; Angry Birds 2: la película; la nueva generación de Los ángeles de Charly; Jumanji: Bienvenidos a la jungla 2; Dos policías rebeldes 3; y Paw Patrol: Mighty Pups.



Por su parte, las novedades de ENEC serán la argentina El cuento de las comadrejas; La culpa; María Callas; Dobles vidas; Un amor imposible; El artista anónimo; y La biblioteca de los libros rechazados. Dispel, en tanto, propondrá entre sus títulos algunas de terror y suspenso como IT 2, Annabelle vuelve a casa y Guasón. Además, Blinded by the Light; Godzilla 2: El rey de los monstruos; y La odisea de los giles.



Por otro lado, LIFE Films también dio a conocer su lista de films que llegarán a la pantalla grande. Ellos son: La Viuda; Hotel Mumbai: El atentado; Mejor que nunca; Mi mascota es un león; Chucky: El muñeco diabólico; ¿Dónde estás, Bernadette?; Booksmart; Corgi: de príncipe a callejero; Angel Has Fallen; Christopher poseído; Playmobil: La Película; 21 Bridges; Gretel and Hansel; y Animal Crackers.



Por último, la distribuidora RBS presentó los estrenos de Universal Films, Paramount Pictures y Disney. De la primera se destacan Dolor y gloria; La vida secreta de tus mascotas 2; Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw; Yesterday; Abominable; Locos Addams; y Downton Abbey. De la segunda, Infierno en la tormenta; Rocketman; Dora y la ciudad perdida; Proyecto Géminis; y Sonic: La Película. En tanto de Disney, Star Wars: El ascenso de Skywalker; Toy Story 4; Frozen 2; Maléfica 2: Dueña del mal; y El Rey León.