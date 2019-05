Institut Pasteur de Montevideo firmó acuerdo con el Institut Pasteur de Shanghái

Negocios y Tendencias

Con el objetivo de generar proyectos científicos conjuntos, formar investigadores y desarrollar unidades mixtas, el Institut Pasteur de Montevideo firmó un memorándum de entendimiento con el Institut Pasteur de Shanghái, en una ceremonia realizada en Pekín, China, a mediados de abril, en el marco de la III reunión de la Comisión Mixta Uruguay-China (COMMIX) en Ciencia y Tecnología.

Con la presencia del profesor Hong Tang, director general del IPS-CAS; el profesor Yaping Zhang, vicepresidente de la Academia China de Ciencias, y el director del IP Montevideo Dr. Carlos Batthyány, entre otras autoridades, la firma se realizó en el marco de la visita oficial de la ministra de Educación y Cultura de Uruguay, Dra. María Julia Muñoz, a la República Popular de China.

El Institut Pasteur of Shanghái (IPS) es una institución de investigación creada en 2004 conjuntamente con la Academia de Ciencias de China (CAS, por su sigla en inglés), el Institut Pasteur de Francia y el gobierno municipal de Shanghái.

Desde su creación, el IPS-CAS ha desarrollado investigación relacionada con enfermedades infecciosas, incluidas el VIH, la hepatitis viral B y C, los virus respiratorios y los cánceres inducidos por virus. Junto con socios académicos y de la industria, el objetivo de IPS-CAS es desarrollar productos diagnósticos, de vacunas y terapéuticos para tratar la enfermedad mano-pie-boca que ha afectado a más de 8 millones de niños chinos desde 2008; el VIH/Sida y los tumores asociados (que son la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en China); las infecciones respiratorias agudas (como la influenza, el SARS, etc.) y la hepatitis viral, causada por la hepatitis B y C, que en China afecta a 140 millones de personas.

Al igual que el IP Montevideo, el instituto chino es miembro de la Red Internacional de Instituts Pasteur (RIIP), que reúne a 33 institutos de investigación en 26 países en cinco continentes.

Con esos antecedentes, el IPS-CAS y el IP Montevideo decidieron firmar el memorando que establece la cooperación en los campos de inmunología, virología, vacunas, biología estructural, enfermedades emergentes, salud humana y animal y desarrollo de soluciones aplicadas. Asimismo, detalla que trabajarán a través de intercambios científicos, educativos, culturales y académicos, solicitarán conjuntamente proyectos de investigación científica, organizarán conferencias y cursos de capacitación, y cooperarán en las publicaciones académicas, a la vez de tener como objetivos prioritario la creación de unidades mixtas integradas por científicos de ambas instituciones. Estas unidades albergaran las actividades establecidas en el acuerdo.

En la ceremonia, Battyhány felicitó a China "por avanzar hacia la sociedad basado en el conocimiento no solo como un objetivo económico sino para buscar soluciones reales para la sociedad".

"En esta nueva etapa del IP Montevideo, desde la Dirección, hemos definido como una acción estratégica la consolidación de este tipo de entendimientos con otras instituciones internacionales de alto prestigio que nos permitan potenciar las misiones fundacionales de nuestra institución y abrir nuevos horizontes para nuestros jóvenes científicos", destacó el director del IP Montevideo sobre la importancia del acuerdo.

La delegación que acompañó estuvo integrada por el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris; el director general de Asuntos de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Emb. Gustavo Pacheco; el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Dr. Eduardo Manta; el vicerrector de Udelar, Dr. Álvaro Mombrú; el presidente del INIA, Dr. José Luis Repetto; el consejero de UTEC, Dr. Rodolfo Silveira; el coordinador de Relaciones Internacionales de UTEC, Rafael Alvariza, entre otros.