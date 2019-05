Impulso Creativo! un servicio integral que se adapta a las necesidades de sus clientes

Noticias

Impulso Creativo! es una empresa de comunicación creada a finales de 2014 especializada en el desarrollo de canales de señalización digital y producción.

Bruno Caldarelli, Director en Impulso Creativo!, conversó con Montevideo Portal para hacernos conocer más sobre la empresa, sus comienzos y cómo trabajan día a día.

"Nosotros iniciamos operaciones en la empresa a finales de 2014, principios del 2015. Arrancamos con 30 ómnibus, o sea con 30 pantallas en los ómnibus STM".

"En ese momento la tecnología DOOH (Digital Out Of Home) era algo súper incipiente en Uruguay y las referencias que había no eran las mejores. Hubo un importante crecimiento y gracias a lo que está pasando regionalmente y en el mundo, se empezó a abarcar cada vez más".

"Nuestra empresa empezó a tener ese crecimiento y también nos encontró llegando a cumplir nuestro quinto año con casi 800 pantallas. 120 ya están colocadas en buses, pero también además de lo que es el bus, iniciamos el año con 200 pantallas en los RedPagos", reconoció.

"Empezamos a ocupar puntos fijos en diversos lugares de Montevideo y también en Colonia, San José, Canelones y en Maldonado. Estamos con presencia en 15 departamentos de los 19".

Actualmente, Impulso Creativo! trabaja con tres unidades de negocios que le dan funcionamiento a su trabajo.

"Tenemos tres unidades de negocios: Una se trata de los ‘Circuitos Digital Out Of Home de medios', donde los anunciantes pueden pautar y tener exhibiciones donde así lo elijan según las necesidades de cada marca".

"Otra es DS Lab- un laboratorio Digital Signage, que ofrecen distintas soluciones a los clientes atendiendo todas las necesidades que requiere cada proyecto en particular".

"Y nuestra tercera unidad de negocio es: Vulkan Visuals que es la productora de Impulso Creativo. Esta unidad es transversal a todos nuestros negocios, es la encargada de abastecer de contenido audiovisual a los proyectos de señalización digital", completó.

Consultado acerca de cómo ve el futuro y lo que espera de aquí a los próximos años, manifestó.

"Me interesa pensar y hablar de lo que vamos a construir socialmente. No sabemos cómo vamos a estar socialmente, ambientalmente, etc".

"Estamos trabajando y creando las primeras campañas desde Programatic Digital Out Of Home. Es algo súper innovador a nivel mundo y ahora regional. Básicamente, empezamos a implementar tecnologías que permiten hacer que la segmentación sea mucho más específica y que permite tener mejoras en los reportes y también, tener mejoras que en las estimaciones".