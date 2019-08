Honda, Toyota y Morris Minor: las marcas que eligen los multimillonarios tecnológicos

Noticias

Algunos de los magnates tecnológicos más exitosos del mundo tienen un gusto bastante modesto cuando se trata de elegir autos para conducir.

De hecho, el hombre más rico del mundo, el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue visto conduciendo un Honda Accord en 2013.

La revista Business Insider escribió un artículo sobre cuál es el vehículo elegido para algunos de los otros grandes nombres de la tecnología.

Mark Zuckerberg



El CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tiene un valor de más de $ 75 mil millones, lo que lo convierte en la quinta persona más rica del mundo.

A pesar de esto, Zuckerberg tiene gustos lejos de ser extravagantes cuando se trata de automóviles, ropa y viajes.

Se lo ha visto en un Acura TSX negro, un hatchback Volkswagen y un Honda Fit, todos los cuales están valorados en $ 30,000 o menos.

Jeff Bezos



Bezos, fundador y CEO de Amazon, es actualmente la persona más rica del mundo, pero no parece estar demasiado preocupado por gastar en autos caros.

Según el libro "The Everything Store", Bezos todavía conducía un Honda Accord en 2013. Dicho esto, Bezos posee un jet privado Gulfstream G650ER de $ 65 millones.

Elon Musk



Como CEO de Tesla, la elección de ruedas de Elon Musk no será una gran sorpresa. En un tweet reciente, Musk reveló que sí tiene favoritos y conduce principalmente el Tesla Model S Performance, que cuesta alrededor de $ 90,000 y recientemente fue galardonado con el mejor auto entre una selección de "autos del año".

También dijo que ocasionalmente conduce el Model 3 Performance y el Model X de Tesla cuando está con sus hijos. Además de conducir Teslas, Musk también maneja y posee un Ford Modelo T y un Jaguar E-Type Serie 1 Roadster. Pero quizás su automóvil más impresionante es el automóvil submarino Lotus Esprit de 1976, que se usó en la película de James Bond de 1977, "The Spy Who Loved Me", que compró en una subasta en Londres por $ 997,000.

Bill Gates



Según los informes, Gates es un ávido coleccionista de automóviles de lujo. Le dijo a Ellen DeGeneres en una entrevista reciente que su mayor derroche después de fundar Microsoft fue comprar un superdeportivo Porsche 911, que luego vendió. En 2012, uno de sus nuevos propietarios lo vendió en una subasta por $ 80,000

Los expertos dicen que uno de los mejores autos de su colección hoy es su auto deportivo Porsche 959.

Michael Dell



Michael Dell es conocido por tener una lujosa cartera de bienes raíces, con propiedades en Austin, Hawai y el Caribe. También tiene su parte justa de autos de lujo. Estos incluyen un Porsche Boxter 2004, un Porsche Carrera GT y un Hummer H2.

Larry Ellison



Ellison es el fundador y CEO de Oracle y es conocido por sus extravagantes hábitos de gasto. Colecciona bienes raíces, automóviles, aviones y yates.

Cuando se trata de automóviles, esto ha incluido un Audi R8, McLaren F1, Lexus LFA y Lexus LS 600h L, según el LA Times.

También es conocido por dar a sus amigos regalos caros, incluido un Acura NSX, que cuesta más de $ 100,000.

Jack Ma



Jack es el fundador y presidente de Alibaba Group, la mayor empresa de comercio electrónico de China, y una de las personas más ricas del mundo.

Pero no podría distinguirlo de su elección de automóvil. Según los informes, Ma conduce un SUV Roewe RX5, que cuesta desde $ 15,000.

Travis Kalanick



Como ex CEO de Uber, Kalanick debería gastar su dinero en cualquier cosa que no sea automóviles.

Pero Kalanick admitió en 2016 que posee un BMW M3 descapotable de 1999, pero dijo que el alternador está roto y su licencia de conducir ha caducado.

Larry Page y Sergey Brin



Larry Page y Sergey Brin son actualmente la décima y undécima persona más rica del mundo, lo que significa que los aviones y yates personales no son muy difíciles para ellos.

Sin embargo, el dúo de Google es más conservador en lo que respecta a sus elecciones de automóviles y ambos han sido propietarios del Toyota Prius '.

Richard Branson



El empresario multimillonario hecho a sí mismo Richard Branson es el hombre detrás de Virgin Group y tiene un valor estimado de $ 4 mil millones.

Mientras Branson pasa parte de su tiempo volando en su avión privado, también conduce un Range Rover, que la marca le regala cada año. En una entrevista reciente, Branson dijo que su primer automóvil fue un Morris Minor de 1968.