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Fox compra Roku por US$ 22.000 millones en una apuesta por el streaming y la publicidad

El grupo mediático estadounidense Fox Corporation anunció la adquisición de la plataforma de streaming Roku por 22.000 millones de dólares, una operación con la que busca expandirse en el negocio de la publicidad digital y fortalecer su presencia en el ecosistema del video bajo demanda.

"Es un momento decisivo para Fox", afirmó el director ejecutivo de la compañía, Lachlan Murdoch, al presentar una compra que marca uno de los movimientos más importantes del grupo desde que vendió a Disney gran parte de sus activos de cine y entretenimiento en 2019 para concentrarse en los contenidos deportivos y la información en vivo.

Tradicionalmente asociado a la televisión lineal, con señales como Fox News y Fox Sports, el conglomerado controlado por la familia Murdoch busca ahora diversificar su negocio en un mercado donde el consumo de contenidos se desplaza cada vez más hacia las plataformas digitales.

La operación, que se espera quede completada durante el primer semestre de 2027, le permitirá a Fox hacerse con una plataforma que supera los 100 millones de usuarios en todo el mundo.

A diferencia de gigantes como Netflix o Disney+, Roku funciona como un agregador de contenidos que reúne múltiples servicios de streaming en una misma interfaz, además de ofrecer programación propia, en gran parte gratuita.

Aunque la compañía se hizo conocida por sus dispositivos para convertir televisores tradicionales en smart TVs, actualmente obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de la publicidad digital y las comisiones por suscripciones realizadas desde su plataforma. En 2025, estas actividades representaron el 87% de su facturación.

Según Thomas Martin, gestor de cartera de Globalt, la adquisición permitirá a Fox potenciar la visibilidad de sus contenidos. "Al controlar Roku, Fox va a poder dirigir a los usuarios hacia sus propias propuestas", explicó.

Actualmente, Fox es un actor relativamente pequeño dentro del streaming por suscripción. Su plataforma Fox One, lanzada en agosto de 2025, cerró ese año con poco más de dos millones de abonados.

Sin embargo, durante una conferencia con analistas, Lachlan Murdoch aseguró que Roku continuará operando como una plataforma abierta para todos los servicios de video en línea. El director financiero de Fox, Steve Tomsic, remarcó que la compañía mantendrá el principio de "neutralidad" que ha caracterizado a Roku.

La propuesta contempla el pago de 160 dólares por acción, de los cuales 96 dólares serán en efectivo y el resto en acciones de Fox.

Con información de Agencias