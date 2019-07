Con Guillermo Heyer, Gerente General De MetLife

Noticias

A veces creemos ser invencibles, pero sabemos que nuestra vida puede cambiar en un minuto. Por ello, pensar en un seguro mientras estamos bien es una decisión inteligente. Y es precisamente lo que explica Guillermo Heyer, Gerente General de Metlife en Uruguay, en entrevista con Montevideo Portal.



Es difícil hablar de los momentos en los que vamos a estar mal, incluso de cuando ya no vamos a estar más.



El propósito es hablar de dejar un legado a los seres queridos en el caso de que uno no esté. Ese es nuestro producto central pero no el único. Nosotros también nos ocupamos de dar beneficios en vida ante pérdidas parciales o enfermedades, situaciones de internación por enfermedades o accidentes, e incluso beneficios en caso de "pérdida" del bolso, de tu cartera. . . un robo básicamente. Y también el seguro del hogar y de las cosas que contiene tu casa.



¿Hay un seguro general o son todos específicos, por ejemplo, el que mencionabas de la cartera?



Ese es específico. Lo que llevás en la cartera tiene un tope. Los productos de salud en general son más empaquetables porque incluyen cirugías, padecimientos en general, o enfermedades en donde nosotros cubrimos el diagnóstico o la ocurrencia de alguna de esas cosas y pagamos una indemnización.



Si tengo mi mutualista y estoy con un problema grave, ¿qué me cubre el seguro?



Te da dinero. Supongamos que vos tenés una medicina que te cubre, nuestro seguro es complementario a eso. Por ejemplo, te surge una operación de cálculos de vesícula: te manejás con una fecha de intervención y una cirugía de este tipo seguramente es cubierta por tu prestador pero también por nuestro seguro. Entonces ante la ocurrencia de esa cirugía yo te indemnizó con una suma de dinero que es de libre disponibilidad, la podés usar para cualquier fin.



¿Cómo llego a decidir que tengo que sumar ese gasto al presupuesto, a convencerme de que cuando me pase algo, si no lo tengo me va a salir mucho más caro?



Si te pasa algo, no solamente te va a salir más caro: antes que nada va a ser tarde, ya no va a estar a tu alcance. Eso vos lo podés abordar desde el punto de vista del análisis de necesidades. Digamos que tu trabajo hoy de alguna manera sostiene a la familia, en todo en una parte importante. Seguramente que tu ingreso actual se destina a una serie de gastos en la familia. Uno tiene chicos que tienen una serie de necesidades. Cuando uno no puede costearlos (por accidente, enfermedad, etc), tiene que tratar de cubrir esa brecha.

Cuando los bienes o los gastos compiten contra la restricción presupuestaria que todos tenemos, hay que optar. La televisión por cable o salir a comer afuera. Nosotros tenemos seguros que cubren muerte accidental desde 300 pesos por mes.



Eso quiere decir que se puede incorporar al presupuesto familiar, pero ¿cuán previsor es el uruguayo?

En general poco, pero no solo el uruguayo. Esa previsión se mide con lo que la gente gasta en seguros con respecto al PBI del país. En Uruguay ese porcentaje es bajo, Hay países que tienen un poco más de cultura previsional como Chile, por ejemplo. Hace años que están con las AFAPs, acuñando una idea o un aspecto sociocultural que establece que tu jubilación depende de tu ahorro. Esto también te incentiva a tener una cultura aseguradora.



MetLife no asegura autos ¿cuál es el negocio principal?



Diría que es el seguro de vida. Yo lo definiría en los tres segmentos principales con los que operamos. Por un lado el mercado masivo en general, con estos seguros de 300 pesos por mes que te mencionaba, donde la persona está al menos cubierta por muerte accidental. Eso lo distribuimos de manera masiva o en la superficie de nuestros asociados que generalmente son bancos y compañías financieras, y se lo vendemos a los clientes de ellos o de venta telefónica. Después tenemos un segmento que se llama de vida individual, que ofrece asesoramiento desde el punto de vista de protección y ahorro, productos donde son cuentas separadas en las que uno puede ahorrar y ver cuánto está ahorrando.



¿Y ese fondo cómo se usa?



Es tuyo. Y lo podés usar de manera plena a partir de los 10 años de ahorro. El primer año está lo que se llama quita por rescate y eso disminuye gradualmente hasta el año 10, donde tu dinero es de libre disponibilidad.



¿Cuál es la edad ideal para empezar a ahorrar de esa manera?



Siempre lo podés precisar. El promedio de edad de los clientes que tienen un producto con ahorro es de 47 años. Lo que importa es hacer el análisis de necesidades. Cuando es más joven tiene menos riesgo de muerte pero más necesidad de ahorro porque tiene por delante mucha más plata que disponer por ejemplo para sus hijos. Cuando uno compra un producto de seguro con ahorro lo que tiene que matizar es necesidad de protección por un lado y por el otro la de formar un capital.



Entonces, el día de mañana cuando cumplís 60 años los tenés como un complemento para tu vida pasiva, o le podés comprar un apartamento a tus hijos. Y mientras pagás ese seguro, no solamente estás ahorrando, sino que estás cubierto por fallecimiento.



El tercer segmento es el de las empresas que compran para sus empleados una cobertura de seguro colectivo. Generalmente estos seguros se hacen por múltiplos de salarios. En las tres líneas de negocios somos líderes en el Uruguay.



Hay otras formas de armar un seguro colectivo. Cuando el empleador no va a dar ese beneficio a los empleados, las empresas nos permiten es que nosotros accedamos voluntariamente a los empleados y hagamos el convenio. Esa línea de negocios lo llamamos descuento por nómina, y tenemos una fuerza de ventas específicas que se dedica a afiliar por esta modalidad.



¿Es fácil cobrar cuando quiero la plata?

A fines del 2018 se reglamentó una nueva Ley de Seguros y esa ley en gran parte lo que ha venido a establecer son mejores y más claros derechos de los asegurados. Desde el punto de vista del tiempo que tienen los asegurados para presentar un reclamo hasta el tiempo que tienen para cobrar, que es lo mismo que decir el tiempo que tienen las empresas de seguros para pagar. Eso se ha reglamentado de manera bastante puntillosa y clara.



A nosotros no nos trajo ningún inconveniente desde el punto de vista del cumplimiento de los tiempos porque siempre somos meticulosos. Es más, tenemos reglamentos internos y uno de los indicadores cuando tratamos el área de siniestros o de beneficios es precisamente ver cuánto tiempo lleva resolver un reclamo y si ese tiempo es interno o externo y cuál es el tiempo total. Hay indicadores que, desde el punto de vista de nuestros estándares de calidad y servicio, no podemos vulnerar.



Se nota al llegar a las oficinas que hay un buen clima de trabajo ¿es también parte de los mandatos internacionales?



Es una empresa que da mucha importancia a los aspectos culturales y a la cultura de la transformación. El año pasado fuimos premiados como una de las 10 empresas que son muy buenos lugares o grandes lugares para para trabajar en Uruguay.