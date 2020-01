Cámara de Turismo se reunió con el designado ministro de Turismo, Germán Cardoso

Noticias

La Cámara Uruguaya de Turismo recibió este viernes al designado ministro de Turismo, Germán Cardoso, al subsecretario, Remo Monzeglio y al Director General de la cartera Ignacio Curbelo, en la Liga de Fomento de Atlántida. En la oportunidad los socios de la Cámara tuvieron la posibilidad de acercar las inquietudes de cada uno de los sectores, siendo ésta la primer reunión formal con las futuras autoridades.

El presidente de la Cámara, Juan Martínez se refirió a los temas que preocupan al sector; la promoción, la conectividad, la facilitación migratoria y aduanera , el fomento de mecanismos regionales para la eliminación de impuestos, la celeridad aduanera, el fomento de mecanismos regionales para la eliminación de impuestos, la seguridad ambiental pero sobre todo ciudadana, la inversión en infraestructura, el combate a la informalidad (no la persecución) sino la posibilidad de incorporarlos al sistema, la accesibilidad de servicios y por sobre todo el cuidado de los recursos humanos en una industria que no para los 365 días del año (incluso en feriados no laborables).

La adecuación de la Ley 19.253 es otra de las preocupaciones del sector, en la búsqueda de aggiornar el texto a la realidad actual.

El turismo es -de acuerdo a las cifras- una de las actividades más relevantes de la economía, por lo que es fundamental posicionar al sector en un lugar de destaque dentro de la actividad productiva del país.

La Cámara entregó un documento a las autoridades designadas del Ministerio de Turismo con un diagnóstico y una propuesta de trabajo en conjunto para el próximo periodo de gobierno, reiterando el deseo de recorrer juntos ese camino de diálogo y compromiso.

El encuentro se mantuvo en un clima de coordialidad y de consulta por parte de unos y otros, sobre cómo se realizara el trabajo de aquí en más. Para la Cámara es de vital importancia el intercambio con el sector público con miras a incluir a la institución en la propuesta de trabajo 2020 - 2025.