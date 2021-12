Cafetería en Buffalo se convirtió este jueves en el 1er Starbucks sindicalizado de EEUU

En la tarde del jueves se conocieron los resultados de la votación impulsada por el personal de tres locales de la cadena Starbucks en Buffalo, Estados Unidos. A partir de la fecha, una pequeña cafetería en Elmwood, se convierte en la primera en contar con un sindicato.

“Victoria en Elmwood, la primera tienda Starbucks sindicalizada en los Estados Unidos: ¡se hizo historia!”, escribieron los trabajadores en la cuenta de Twitter del flamante sindicato.

