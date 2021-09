Amazon y Apple generan ganancias de más de US$ 10.000 por segundo

Noticias

El experto en noticias del mundo tecnológico, Jon Erlichman, detalló cuánto es el ingreso de diversas empresas multinacionales por cada segundo que pasa.

Lidera la lista la colosal Amazon, que le genera a Jeff Bezos unos US$ 14.556 por segundo. Le sigue Apple, con US$ 10.472 y, completando el podio, llega Google, con US$ 7.944 por segundo.

La lista continúa con la presencia de Microsoft, que tiene réditos de US$ 5.944 por segundo, y luego aparece Facebook con US$ 3.750.

Recién en sexto lugar figura la primera compañía no perteneciente al sector de la tecnología: Disney. La empresa del ratón genera unos US$ 2.186. En séptimo lugar está la marca de indumentaria deportiva Nike, que recauda US$ 1.575 por segundo. Tesla le pisa los talones; la manufacturera de autos, propiedad de Elon Musk, tiene ingresos de US$ 1.528 por segundo.

La última empresa en reportar ganancias por encima de los mil dólares es Coca-Cola, con US$ 1.303 a cada segundo que pasa.

Al final del tarro están Starbucks, Netflix y McDonald’s: la décima compañía de esta lista tiene ingresos de US$ 965 por segundo; la onceava, de US$ 944; y la doceava, de US$ 957.

