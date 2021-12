Airbus culmina en diciembre la era de los aviones superjumbo, al entregar su último A380

Airbus, uno de los fabricantes de aviones más grandes del mundo se prepara para dejar atrás la era de los superjumbo, que finalizará cuando entregue su último A380 a la aerolínea Emirates en diciembre, según informa el portal estadounidense Insider.

Tras haberse terminado su construcción en la fábrica de Airbus en Toulouse, Francia, pilotos expertos están realizando los último vuelos de prueba antes de enviar la aeronave a los hangares de la compañía con sede en Dubái. Emirates tiene actualmente una flota de más de 115 aviones A380.

Pero antes de entregar las llaves del vehículo, Airbus hizo un homenaje a su más grande jet para pasajeros que durante más de dos décadas lo puso a la vanguardia de la industria.

El MSN272 partió del aeropuerto Finkenwerder de Hamburgo, Alemania para un vuelo rutinario de testeo este domingo. Los pilotos llevaron al avión a una altura de 13.000 metros para un vuelo de más de cinco horas en el que realizaron varias maniobras de prueba, aunque también tuvieron tiempo para dejar un corazón en el aire, como último saludo al superjumbo.

As we get ready to hand over MSN272 to @emirates, here's our Flight Test team sending some ?? to all #A380 fans out there. #MondayMotivation pic.twitter.com/2YXkEILdLZ