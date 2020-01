Sufrir grandes privaciones en la niñez influye de forma duradera en el tamaño cerebral

Salud

Las privaciones fuertes en la niñez pueden conducir a un cerebro más pequeño de lo normal, a un coeficiente intelectual (CI) más bajo y a déficits de la atención en la adultez temprana, sugiere un estudio reciente.

Los investigadores analizaron IRM de los cerebros de 67 adultos jóvenes, de 23 a 28 años, que fueron institucionalizados en Rumanía en su niñez durante el régimen comunista. Pasaron entre 3 y 41 meses en las instituciones, donde con frecuencia estaban desnutridos y tenían poco contacto social o estimulación. Todos fueron adoptados posteriormente por familias de Reino Unido.

Sus escáneres cerebrales se compararon con los de 21 adoptados ingleses, de 23 a 26 años, que no experimentaron la privación institucional en la niñez.

Los cerebros de los jóvenes adoptados rumanos eran un 8.6 por ciento más pequeños que los cerebros de los adoptados ingleses.

Mientras más tiempo pasaron en las instituciones los adoptados rumanos, más pequeños eran sus cerebros. Cada mes adicional de privación se asoció con una reducción del 0.27 por ciento en el volumen cerebral total, revelaron los escáneres.

Los cambios cerebrales relacionados con la privación se asociaron con un CI más bajo y con más síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El estudio, que se publicó en una edición reciente de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es el primero que examina cómo la privación fuerte en la niñez afecta a la estructura cerebral de un adulto joven.

"Investigaciones anteriores sobre el estudio de Adoptados ingleses y rumanos (ERA, por sus siglas en inglés) han sugerido que el surgimiento y la persistencia de un CI bajo y de un nivel alto de síntomas de TDAH implica a cambios estructurales en el cerebro, pero hasta ahora no habíamos podido proveer evidencias directas de esto", señaló la primera autora del estudio, Nuria Mackes.

"Mostrar estos efectos tan profundos de la privación temprana en el tamaño del cerebro, y mostrar entonces que esta diferencia se asocia con un CI bajo y más síntomas de TDAH, ofrece algunas de las evidencias más convincentes de la base neurobiológica de esos problemas tras la privación", enfatizó Mackes, que es investigadora postdoctoral del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencias (IoPPN) del King's College de Londres.

Edmund Sonuga-Barke, investigador principal y profesor del IoPPN, dijo que el estudio aborda una de las preguntas más básicas de la psicología del desarrollo: ¿cómo conforma la experiencia temprana al desarrollo individual?

"Es esencial reconocer que estos jóvenes casi siempre han recibido mucho cuidado en sus amorosas familias adoptivas desde que salieron de las instituciones", añadió en un comunicado de prensa del colegio, recogido por HealthDay News.

"A pesar de muchas experiencias positivas y logros, sigue habiendo algunos efectos profundos de la privación en esos adultos jóvenes", concluyó.