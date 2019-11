Sociedad Uruguaya de Neumología toma posición sobre cigarrillos electrónicos

Salud

La Sociedad Uruguaya de Neumología (SUN) toma posición sobre los sistemas de liberación de nicotina electrónicos.



En un comunicado, la entidad advierte que el consumo de nicotina y otros productos por sistemas de liberación de nicotina electrónicos (SLNE) viene creciendo en forma sostenida. Se han manejado diversos argumentos para sostener una postura en cuanto a recomendaciones a favor y en contra de su uso.

En el documento, la SUN analiza tres puntos fundamentales abordados en las discusiones de diversas sociedades científicas.

1. Los SLNE ¿contienen agentes tóxicos?

Los aerosoles de cigarrillos electrónicos contienen agentes químicos tóxicos. Los SLNE permiten la inhalación de nicotina exclusivamente o nicotina junto con otras sustancias como saborizantes con alcoholes y aldehídos, cannabis, cocaína, drogas sintéticas, entre otras. Facilitan la inhalación de sustancias extrañas no seguras y generan nuevos adictos a la nicotina.

2. ¿Existe daño en la salud respiratoria?

La duda parecería ser la intensidad pero no la presencia de daño en la salud respiratoria. Si bien no hay evidencia de daño a largo plazo dado el corto tiempo del inicio de su uso, la injuria pulmonar se viene reportando exponencialmente. Se han descrito varios patrones imagenológicos y patológicos atribuibles al uso de SLNE: neumonía eosinofílica, neumonía organizada, neumonía lipoidea, daño alveolar difuso, neumonitis por hipersensibilidad. La bronquiolitis respiratoria y las infecciones también se han asociado a su uso.

Por otra parte, el humo directo o de segunda mano generado por los dispositivos atenta contra la necesidad de respirar aire puro.

3. Su uso ¿ayuda al cese del consumo de tabaco?

Los SLNE no han demostrado efectividad ni seguridad en el tratamiento de cesación de consumo tabaco. El consumo dual de SLNE y cigarrillos convencionales es frecuente.



El descenso del consumo de tabaco debido a las políticas públicas ha sido uno de los mayores éxitos de la salud pública. Los países con fuertes políticas de control de tabaco han experimentado un importante y rápido descenso de prevalencia del consumo, siendo el tratamiento psicológico y farmacológico el más exitoso.



Las compañías tabacaleras promueven su uso e intentan reclutar adolescentes para que se inicien en la adicción a la nicotina. Muchos jóvenes inician el consumo basados en lo atractivo de los dispositivos y los saborizantes incluidos en los mismos.

Por todo lo antedicho la SUN propone que:

Los profesionales de la salud nunca deben aconsejar el empleo de los SLNE.

Se realicen esfuerzos para advertir al público del daño que conlleva fumar con SLNE.

