Regeneración de células perdidas en la diabetes, una fantasía cerca de hacerse real

Salud

Las personas con diabetes con frecuencia no tienen suficientes células productoras de insulina para controlar el azúcar en la sangre, pero una combinación de dos fármacos novedosos podría convencer al cuerpo para que produzca más de esas células vitales, encuentra un estudio inicial.

Juntos, los fármacos hicieron que las células beta se reprodujeran a una tasa de entre un 5 y un 8 por ciento al día, según los investigadores. Solo se ha realizado trabajo de laboratorio y en roedores, y queda un obstáculo importante antes de que este tratamiento se puede probar en humanos: los investigadores deben desarrollar un sistema de administración dirigida.

"Estamos en una etapa en que tenemos ojivas nucleares pero no misiles guiados. No podemos simplemente administrar el tratamiento, porque no queremos que afecte a otras células", explicó el autor del estudio, el Dr. Andrew Stewart, director del Instituto de la Diabetes, la Obesidad y el Metabolismo de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

Stewart dijo que los investigadores están trabajando ahora en formas de administrar el medicamento solo a las células beta, y que tiene la esperanza de que lograrán avances en esa área.

"Aunque quizá no le parezca rápido a los diabéticos, la tasa de progreso en la regeneración de las células beta ha sido increíblemente rápida, en cuanto a la ciencia. Hace más o menos diez años, no había fármacos que pudieran regenerar las células beta. Ahora, tenemos esos medicamentos", dijo en declaraciones recogidas por la periodista especializada Serena Gordon, y publicadas por HealthDay News.

Las células beta se encuentran en el páncreas y producen la hormona insulina. Esa hormona lleva el azúcar de los alimentos a las células del cuerpo, para que la usen como energía.

Las personas con diabetes tipo 2 son resistentes a los efectos de la insulina, y quizá no produzcan la suficiente insulina. Según la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association, ADA), más de 30 millones de personas tienen diabetes tipo 2 en los Estados Unidos. La diabetes tipo 2 se asocia con la obesidad y un estilo de vida sedentario.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo destruye por error las células beta que producen insulina. Las personas con diabetes tipo 1 producen poca o ninguna insulina, y deben reemplazar esa insulina perdida con inyecciones o una bomba de insulina. Alrededor de 1.25 millones de estadounidenses sufren diabetes tipo 1, según la ADA.

La investigación actual amplía un trabajo anterior del grupo de Stewart. Los investigadores encontraron que un fármaco llamado harmina podía fomentar la regeneración de las células beta en el laboratorio y en ratones. Pero la harmina solo podía regenerar alrededor de un 2 por ciento de las células beta al día, lo que no es suficiente, según Stewart.

Esto llevó a los investigadores a buscar otro fármaco para utilizarlo junto a la harmina. Encontraron uno que mejoraba la capacidad de las células beta de reproducirse en hasta un 18 por ciento cuando se combinaba con la harmina (el promedio fue de un 5 a un 8 por ciento al día).

Andrew Rakeman es vicepresidente asistente de investigación de la JDRF (antes conocida como la Juvenile Diabetes Research Foundation). Dijo que "estos hallazgos son muy emocionantes. Hace 10 o 12 años, incluso la idea de que las células beta se podían volver a desarrollar o regenerar era controversial. Ahora sabemos que no solo es posible, sino que podría tener un impacto".

Pero añadió una salvedad. "Quedan algunas dificultades", dijo Rakeman.

Uno es desarrollar un sistema de administración del fármaco. Otro es la preocupación de que en las personas con diabetes tipo 1 es posible que el sistema inmunitario destruya cualquier célula beta recién creada. Tampoco está claro si la combinación de fármacos sería capaz de reproducir las células con suficiente rapidez como para plantear una diferencia si el sistema inmunitario ataca a las nuevas células.

También existe la preocupación de que un fármaco diseñado para hacer que las células beta se reproduzcan pudiera inducir a otras células del cuerpo a reproducirse, y provocar efectos secundarios no deseados.

"Todavía queda trabajo antes de evaluarlo en las personas. Pero este estudio resalta cuáles deben ser los próximos pasos", añadió Rakeman.

Los hallazgos aparecen en la edición del 20 de diciembre de la revista Cell Metabolism.

Montevideo Portal