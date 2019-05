Los bigotes no son sólo una opción estética: también protegen de los rayos del sol

Salud

Para todos esos hombres que consideran que un bigote es sobre todo una añadidura ornamental a su aspecto masculino, un nuevo estudio revela que también puede proteger del cáncer de labio.

"Los bigotes parecen proteger al labio de la misma forma que el cabello protege al cuero cabelludo", explicó el autor del estudio, el Dr. Daniel Aires, director de dermatología en el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas. "Aunque esto tiene sentido, intuitivamente, nunca se había evaluado antes".

Para hacerlo, Aires y su equipo examinaron a 200 pacientes de sexo masculino que ya habían sido diagnosticados con una afección precancerosa conocida como queratosis actínica en la cabeza o el rostro.

"La queratosis actínica es una mancha escamosa en la piel que puede convertirse en un peligroso cáncer llamado carcinoma escamocelular", explicó Aires. "Como la piel de los labios es tan fina, la queratosis actínica del labio puede invadir y volverse letal con una mayor rapidez que las queratosis actínicas en otras partes de la piel".

Cada año, unos 3 millones de estadounidenses son diagnosticados con queratosis actínicas, anotó, una afección que conforma una de cada siete visitas al dermatólogo. Pero "es probable que muchos más no reciban diagnóstico ni tratamiento, dado que los estudios estiman que más de un 10 por ciento de los adultos tienen queratosis actínicas", añadió.

Casi 60 de los hombres del estudio tenían grandes bigotes "protectores", es decir, bigotes que medían al menos 9 milímetro de ancho (más o menos un tercio de una pulgada), desde hacía mucho tiempo.

Al final, Aires y sus colaboradores determinaron que los años de uso de bigote al final se tradujeron en un riesgo 16 veces más bajo de desarrollar queratosis actínica en el labio inferior, en comparación con sus pares sin bigote. El hallazgo se sostuvo incluso tras tomar en cuenta otros factores de riesgo, como los antecedentes familiares de cáncer de piel, los antecedentes personales de quemaduras solares, un hábito de fumar y/o la edad.

La Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology) apunta que una vez una persona ha desarrollado este tipo de cáncer, su riesgo de recurrencia aumenta de por vida. Y los expertos advierten que, si no se trata, la queratosis actínica puede conducir al carcinoma escamocelular.

Este tipo de cáncer con frecuencia afecta a la capa externa de la piel, alrededor de los labios, las orejas, el cuero cabelludo calvo y los hombros. También puede afectar al revestimiento interior de la boca, la nariz y la garganta. Desde allí, puede propagarse.

Según los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU., la queratosis actínica es el séptimo cáncer más común en el mundo, y cada año en Estados Unidos hay 50,000 casos, con frecuencia en hombres de entre 50 y 69 años.

¿Deberían los hombres afeitados desechar sus navajas y favorecer una estética más velluda?

"Los pacientes de nuestro estudio tenían bigotes desde la adolescencia o principios de la veintena, así que no sabemos si un bigote a una edad más tardía será igual de protector", señaló Aires. "Pero los estudios han mostrado que usar protector solar a una edad más avanzada puede reducir la queratosis actínica, de forma que la misma lógica podría aplicarse a los bigotes a una mayor edad. Podría ayudar, y es casi seguro que no haga daño", añadió.

"Por supuesto, siempre y cuando su pareja esté de acuerdo", anotó, puntualizó el dermatólogo en declaraciones recogidas por el reportero especializado Alan Mozes, en un artículo publicado en HealthDay News.

El estudio se publicará en la edición de junio de la revista Journal of the American Academy of Dermatology.

Todo esto "tiene sentido", afirmó el Dr. Steven Wang, director de cirugía dermatológica y dermatología en el Centro Oncológico Conmemorativo Sloan Kettering, en Nueva Jersey.

"Obviamente, hay muchas variables, incluyendo el tipo de piel del individuo, qué tan espeso y grande es el bigote, la genética y los antecedentes familiares de cáncer de piel", dijo Wang.

"Pero, de manera interesante, yo había indagado qué tan bueno es el pelo para proteger el cuero cabelludo", añadió Wang, que también es presidente del comité de fotobiología de la Skin Cancer Foundation. "Y resulta que cuando alguien tiene mucho pelo, es un escudo perfecto. En realidad funciona muy bien. Así que no resulta demasiado sorprendente, cuando se trata de cubrir los labios".