La comida sin gluten está de moda, y esto puede ayudar a los celíacos pero también perjudicarlos

Salud

La moda de la dieta libre de gluten es tanto tranquilizadora como perturbadora para las personas con enfermedad celíaca que son alérgicas al nutriente, sugiere un estudio reciente.

Las personas con enfermedad celíaca dicen que se sienten felices de tener más opciones de alimentos en las tiendas y restaurantes. Pero algunos celíacos sienten un creciente estigma a medida que otras personas prescinden del gluten de forma voluntaria. Y muchos pacientes temen que las personas los consideren como "difíciles" y comprendan mal la gravedad de su enfermedad.

"Por un lado, hay muchas más opciones disponibles para los pacientes que tienen un mejor sabor y que se están haciendo más asequibles. Pero al mismo tiempo, hay un gran entusiasmo por las cosas sin gluten, que se reconoce como una especie de dieta de moda, de forma que la enfermedad celíaca se malentiende en las situaciones sociales, haciendo que los pacientes se sientan más ansiosos", advirtió el autor del estudio, James King, estudiante de postgrado en el departamento de servicios comunitarios para la salud en la Universidad de Calgary, en Canadá.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune heredado que afecta a alrededor de un 1 por ciento de las personas en América del Norte. Cuando los que sufren de la enfermedad consumen gluten (una proteína encontrada en el trigo, el centeno y la cebada), su sistema inmunitario reacciona atacando al intestino delgado.

Y según la Celiac Disease Foundation, el trastorno se ha vinculado con otros problemas graves de la salud, entre ellos el cáncer y la diabetes tipo 1. Evitar el gluten es ahora mismo el único tratamiento.

Mientras tanto, una dieta libre de gluten se ha convertido en una opción de moda para muchas personas sin enfermedad celíaca, ya sea para bajar de peso o para lograr otros supuestos beneficios para la salud. Algunos la adoptan debido a una sensibilidad al gluten que crea síntomas gastrointestinales desagradables, pero no nocivos.

Para el estudio, el equipo de King entrevistó a 17 pacientes con enfermedad celíaca sobre sus experiencias en un mundo sin gluten en evolución.

"Para las personas con enfermedad celíaca, simplemente contar con una prescripción de una dieta libre de gluten... no reconoce algunos de los problemas a los que los pacientes se enfrentan tras el tratamiento", aseguró King en declaraciones recogidas por la reportera especializada Maureen Salamon, publicadas por HealthDay News.

Por ejemplo, su equipo encontró que los participantes le tenían miedo a consumir gluten de forma accidental cuando comen fuera de casa. Eso significa que los restaurantes podrían decir que son "aptos para una dieta sin gluten", pero en realidad no hacen lo suficiente por evitar la contaminación cruzada de los alimentos. Después de todo, dijo King, muchos de sus clientes simplemente prefieren llevar una dieta sin gluten, pero no la requieren.

"Algunos de los participantes hablaron de la forma en que se sienten como personas difíciles simplemente por preguntar cómo se prepara la comida", señaló. "Sienten que hoy en día muchos restaurantes han aprovechado esta oportunidad de negocios, de tener opciones libres de gluten... pero no están seguros de qué tan estrictos serán respecto a hacer que esté libre de gluten".

Marilyn Geller es directora ejecutiva de la Celiac Disease Foundation en California, y no participó en la nueva investigación. Dijo que los hallazgos refuerzan lo que los pacientes celíacos reportan en general.

"Se siente socialmente estigmatizados, de forma abrumadora, debido a la enfermedad", apuntó. "Con el impuso de las dietas libres de gluten, la enfermedad ya no se toma en serio. Si uno va a un restaurante y el camarero escucha que uno come sin gluten... con frecuencia no lo considera una afección médica".

Geller dijo que se debe desarrollar un tratamiento farmacológico para la enfermedad celíaca con el fin de hacer que el público sea consciente de su gravedad. Un mejor entrenamiento de los trabajadores de los restaurantes podría ayudar, planteó, pero no tanto como un medicamento.

"El inconveniente real es que todavía no hay un fármaco, y en EE. UU., equiparamos los medicamentos con las afecciones graves, así que la gente no se lo toma en serio", lamentó.

King sugirió que los proveedores de atención de la salud envíen a los pacientes celíacos a dietistas registrados, grupos locales de respaldo y otros recursos que podrían ayudar.

El estudio aparece en una edición reciente en línea de la revista Journal of Human Nutrition and Dietetics.

