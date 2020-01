Salud

Inglaterra: empresa agrega cuatro días extra a licencia de trabajadores que no fumen

Tras el anuncio, varios de los fumadores decidieron dejar el hábito, pero los primeros beneficiados serán los que ya no fumaban.

La compañía KCJ Training and Employment Solutions, con sede en la ciudad británica de Swindon, anunció un beneficio extraordinario para los trabajadores que no fumen: cuatro días más en su licencia anual.

Contrariamente a lo que podría creerse en base al titular, el objetivo principal de la medida no es fomentar la vida sana, sino hace algo de "justicia laboral" entre los que fuman y los que no.

Don Bryden, gerente de la firma, expuso el caso en declaraciones al periódico The Sun.

"Los fumadores consumen cuatro, cinco, o hasta diez cigarrillos por día, y se toman unos diez minutos afuera cada vez que fuman uno", dijo.

Mientras los fumadores salían a pitar, "yo miraba a los otros tipos y seguían en sus sitios, atendiendo llamadas, escribiendo e intentando hacer su trabajo, así que pensé que debían ser compensados", agregó.

"El año pasado, vi algo en las redes sociales que sugería que los trabajadores que no fuman deberían tener cuatro días libres adicionales", expresó. Y fue eso mismo lo que decidió hacer.

El gerente refirió que, tras anunciar la nueva medida, varios de los fumadores manifestaron su intención de dejar el vicio en ese mismo momento, pero el tren ya había pasado.

"Curiosamente, cuando hice el anuncio, algunos de los trabajadores dijeron que ya no iban a fumar, pero no funciona así. Si pueden dejar de fumar durante 12 meses, les daré los cuatro días adicionales", detalló.

Por el contrario, quienes ya no fumaban antes del anuncio, podrán beneficiarse de inmediato con la medida.

Krzystof Krzywozeka, un trabajador de la empresa y no fumador, lleva seis meses en su empleo y será uno de los beneficiarios. En declaraciones al citado periódico, reconoció que no se había tomado en serio el planteó, hasta que se convirtió en un hecho.

"Don lo mencionó hace unas semanas, pero sinceramente creí que era sólo un comentario y que no ocurriría nada", admitió.

"Es absolutamente increíble, y una gran idea", añadió satisfecho.

Bryden, que trabaja en el rubro de los recursos humanos desde hace 20 años, asegura que su idea es "tratar de devolverle algo al personal, algunos incentivos para alentarlos".