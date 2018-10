Guardar la insulina en la heladera de casa podría reducir su efectividad

Salud

Muchos pacientes con diabetes guardan su insulina a la temperatura incorrecta en su nevera, y eso podría reducir su efectividad, señala un estudio reciente a cargo de investigadores alemanes.

La insulina se debe guardar en un refrigerador a temperaturas de 2 a 8 ºC, o bien de 2 a 30 ºC cuando el paciente la lleva en un inyector o frasco, afirmaron los autores.

Aunque los pacientes con diabetes con frecuencia guardan la insulina en la heladera en casa durante varios meses antes de usarla, se sabe poco sobre cómo esto afecta a la calidad de la hormona, explicaron los investigadores.

El estudio incluyó a 388 pacientes con diabetes en Estados Unidos y Europa que colocaron sensores de temperatura al lado de la insulina en la nevera y/o en su bolsa de suministros para la diabetes. Los sensores midieron las temperaturas cada tres minutos (hasta 480 veces al día), y se recolectaron datos durante un promedio de 49 días.

Un análisis de 400 registros de temperatura (230 de insulina refrigerada y 170 de insulina que llevaban encima) mostró que 315 (un 79 por ciento) tuvieron desviaciones respecto a los rangos de temperatura recomendados.

En promedio, la insulina guardada en la nevera estaba fuera del rango recomendado de temperatura un 11 por ciento de las veces (equivalente a 2 horas y 34 minutos al día), mientras que la insulina que los pacientes llevaban encima solo estaba fuera de las recomendaciones durante unos 8 minutos al día.

La congelación fue un problema incluso mayor, dado que 66 sensores (un 17 por ciento) registraron temperaturas por debajo de los 0 ºC, equivalente a tres horas al mes, en promedio, según el estudio.

Los hallazgos se presentaron en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes), que concluyó el 5 de octubre, en Berlín. Este tipo de investigación se debe considerar preliminar hasta que se publique en una revista revisada por profesionales.

"Muchas personas con diabetes guardan mal su insulina sin darse cuenta, debido a las temperaturas fluctuantes en sus neveras domésticas", advirtió la autora del estudio, Katarina Braune, que trabaja en Charite - Universitaetsmedizin en Berlín, Alemania.

"Cuando guarde la insulina en la nevera en casa, use siempre un termómetro para revisar la temperatura", aconsejó en un comunicado de prensa de la reunión, según publica HealthDay News. "Se sabe que las condiciones de almacenamiento a largo plazo de la insulina tienen un impacto en su efecto de reducción de la glucosa en la sangre", añadió.

"Se necesita más investigación para examinar hasta qué punto las desviaciones de temperatura en el almacenamiento doméstico afectan a la eficacia de la insulina y los resultados de los pacientes", concluyó.

