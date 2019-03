Despedida por cáncer: otra muestra del calvario de las empleadas domésticas en Hong Kong

Salud

Baby Jane Allas, de 38 años, llora mientras cuenta lo que sintió cuando en enero le diagnosticaron cáncer de cuello uterino en estadio tres. Quedó conmocionada.

Y todavía más al recibir una carta de despido de la familia para la que trabajaba. Implicaba que no podría rembolsar los gastos médicos.

"Motivo del despido: diagnóstico de cáncer de cuello uterino", se lee en la carta a la que tuvo acceso la AFP.

Ella recurrió ante el ministerio de Trabajo de esta antigua colonia británica que volvió bajo soberanía china en 1997. Además de perder la cobertura sanitaria el despido le obligaba a abandonar el territorio en un plazo de 15 días.

"Quiero terminar mi contrato. Tengo cinco hijos, solo me tienen a mí, soy madre soltera", cuenta Allas, con la voz quebrada por la emoción.

Las empleadas domésticas son un pilar de la economía de la ciudad. Se ocupan de los hijos y de la casa mientras los padres trabajan.

- Una lotería -

En Hong Kong hay más de 340.000 empleadas domésticas, denominadas "helpers" o asistentes. En su mayoría son indonesias y filipinas pobres que realizan tareas ingratas en condiciones difíciles a cambio de una remuneración baja.

Las autoridades sostienen que se trata de un sistema justo con pocos abusos pero los defensores de los derechos humanos aseguran que ellas suelen ser víctimas de explotación debido a la deficiente protección legal.

El Centro para la Justicia de Hong Kong estima que una de cada seis empleadas domésticas vive en condiciones de trabajos forzados.

El año pasado el departamento de Estado estadounidense situó a Hong Kong al mismo nivel que Tailandia y Afganistán en materia de tráfico de personas, debido en parte a la protección insuficiente de las empleadas domésticas.

Varios factores influyen en su vulnerabilidad: los gastos elevados de las agencias para reclutarlas, la obligación de vivir en casa de la familia para la que trabajan, un salario mínimo de 4.520 dólares hongkoneses (510 euros, 577 dólares) y el hecho de que se tengan que ir de Hong Kong en pocos días si se quedan desempleadas.

Sus condiciones son una lotería dependiendo de para quien trabajen.

Según Allas, la familia de origen paquistaní con la que estaba le ordenaba realizar tareas incluso durante su único día de descanso semanal. Y sólo podía alimentarse de los restos de comida que quedaban en el frigorífico.

"Mi vecina me daba fideos, era muy buena conmigo, me decía 'Oh ¿qué te ha pasado? Pareces débil, has adelgazado'", recuerda.

- "Discriminaciones" -

La AFP intentó, en vano, contactar con la mujer para la que trabajaba.

La hermana de Allas, Mary Ann, tuvo más suerte. Trabaja para una familia estadounidense que acogió a Baby Jane, a la que ayudó a poner una denuncia por el despido y a organizar en internet una campaña de financiación para pagar los gastos médicos. Por el momento han recaudado el equivalente a 30.000 euros (34.000 dólares).

En esta página web, Jessica Cutrera explica que a su familia "le encantaría darle empleo pero que no puede obtener un nuevo contrato debido al estado avanzado del cáncer. Hemos conseguido una prolongación del visado pero este visado no le otorga derecho al sistema de salud pública".

El ministerio de Trabajo declaró a la AFP que le ofrecerá "una ayuda adecuada".

Allas también recurrió a la Comisión sobre la Igualdad de Oportunidades. Este organismo gubernamental se negó a comentar el caso pero recalcó que es ilegal despedir a un empleado debido a una minusvalía.

"Las discriminaciones contra los empleados de baja por una discapacidad o para recibir tratamientos médicos son preponderantes" en Hong Kong, reconoce.

Teóricamente los patronos deben pagar los pocos gastos médicos de los empleados domésticos que no cubre el sistema de salud público. También se les incita a contratar un seguro privado.

Cynthia Abdon-Tellez, directora de la Misión para los Trabajadores Migrantes, estima que el gobierno debe garantizar el acceso de los trabajadores domésticos a la seguridad social independientemente de su estado, porque los despidos abusivos abundan.

Mary Ann está "destrozada" por la situación de su hermana.

Atormentada por la enfermedad y el miedo, Baby Jane espera que las autoridades la defiendan. "Me siento perdida".

AFP