Demuestran que el cuerpo absorbe componentes de filtros solares ¿Hay algún peligro en eso?

Salud

Los expertos aseguran que no hay que dejar de usarlos, y que no se ha encontrado evidencia de efectos negativos.

Los compuestos químicos de los protectores solares ayudan a proteger a las personas de los rayos del sol, pero también son absorbidos por el cuerpo a niveles que plantean ciertas preguntas sobre la seguridad, confirma un nuevo estudio.

El estudio, de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU., es un seguimiento de una investigación de 2019. Ambos llegaron a la misma conclusión. Los ingredientes activos de los protectores solares populares pueden ser absorbidos por el cuerpo a niveles que superan al umbral de la FDA en que se puede suponer que son seguros.

Pero tanto la agencia como los expertos en el cáncer de piel enfatizaron rápidamente que no hay pruebas de que los ingredientes de los protectores solares en realidad provoquen algún daño. Y las personas deben seguir usando los productos para prevenir las quemaduras solares y reducir el riesgo de cáncer de piel, señalaron.

"El hecho de que un ingrediente se absorba por la piel y en el cuerpo no significa que el ingrediente sea inseguro", comentó la Dra. Janet Woodcock, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. "Más bien, este hallazgo significa que la industria debe realizar más pruebas para determinar la seguridad y el efecto de la exposición sistémica a los ingredientes de los protectores solares, sobre todo con el uso crónico".

El año pasado, los investigadores de la FDA reportaron un estudio de cuatro ingredientes activos de protectores solares en crema y aerosol muy utilizados. Ese estudio encontró que los cuatro se absorbían en el torrente sanguíneo de los voluntarios del estudio, en concentraciones que superaban con creces los 0.5 nanogramos por mililitro (ng/mL).

Ese es el umbral fijado por la FDA para dispensar las pruebas de seguridad adicionales.

El nuevo estudio evaluó a tres ingredientes activos más, junto con tres formulaciones adicionales de protectores solares. Una vez más, todos los compuestos evaluados eran absorbidos en el torrente sanguíneo de los voluntarios a niveles que superaban al umbral de las pruebas de seguridad.

"Las sustancias químicas de los protectores solares, como todos los medicamentos de venta libre, solo se someten a pruebas de seguridad si se muestra que se absorben de forma sistémica por encima del umbral de seguridad de la FDA", indicó la Dra. Kanade Shinkai, dermatóloga de la Universidad de California, en San Francisco.

Los dos estudios de la FDA son los primeros en "demostrar con claridad" la absorción de los ingredientes comunes de los protectores solares, dijo Shinkai en declaraciones recogidas por la reportera especializada Amy Norton, en un artículo publicado por HealthDay News.

"Aún no se sabe si esto es peligroso, pero resalta la necesidad de pruebas de seguridad", añadió Shinkai, también coautora de un editorial publicado con los hallazgos el 21 de enero en la revista Journal of the American Medical Association.

Entre los ingredientes activos de la mayoría de los protectores solares se encuentran sustancias como la avobenzona, la oxibenzona, el octocrileno y la ecamsula. Funcionan al absorber la radiación UV del sol y convertirla en una pequeña cantidad de calor.

No hay pruebas de que esas sustancias dañen a la salud humana. Pero, según la FDA, la investigación con animales ha planteado ciertas preguntas respeto a si algunos (en particular la oxibenzona) pueden perturbar a la actividad hormonal.

En el estudio más reciente participaron 48 personas sanas que se asignaron al azar a usar uno de cuatro protectores solares en aerosol o crema. Los participantes se untaron los productos, en la mayor parte del cuerpo, una vez el primer día, y entonces cuatro veces al día durante los tres días siguientes.

En la mayoría de los participantes, encontró el estudio, los ingredientes se absorbían a niveles que superaban el umbral de la FDA tras una única aplicación.

Y, con frecuencia, persistían en el cuerpo. En más de la mitad de los voluntarios, los niveles de avobenzona, salicilato y eoxinoxato permanecieron elevados durante hasta siete días, mientras que el homosalato y la oxibenzona permanecieron por encima del umbral durante incluso 21 días.

Pero incluso los niveles que superan el umbral de la FDA son muy bajos, comentó el Dr. Adam Friedman, miembro de la Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology, AAD) y profesor de la Facultad de Medina de la Universidad de George Washington, en Washington, D.C.

"Hablamos de nanogramos", dijo Friedman. (Un nanogramo es una milmillonésima de un gramo). "Lo único que este estudio muestra es que es posible detectar cantidades muy minúsculas de ingredientes de protector solar en la sangre. No se diseñó para decir nada sobre la seguridad".

La FDA anotó que una limitación del estudio son las condiciones artificiales de laboratorio. En la vida real, las personas usan protector solar al aire libre, donde se exponen al calor y a la luz del sol, que podrían afectar la absorción.

Lo que está claro es que los protectores solares pueden reducir el riesgo de cáncer de piel, observó el presidente de la AAD, el Dr. George Hruza.

En una respuesta escrita al estudio, ofreció algunos consejos. "La AAD recomienda que todo el mundo busque la sombra, use ropa protectora (incluyendo una camisa ligera con mangas largas, un sombrero de ala ancha y gafas de sol) y se aplique un protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 o más en toda la piel expuesta".

Shinkai apuntó a una alternativa para las personas que deseen evitar los protectores solares químicos: los protectores solares minerales, que contienen óxido de zinc o dióxido de titanio. Permanecen en la piel y funcionan como escudo.

"Su absorción sistémica se ha evaluado, y no son absorbidos", añadió.