Complementos omega 3 podrían aumentar tamaño de testículos y mejorar fertilidad masculina

Salud

Las parejas que tienen dificultades para quedar embarazadas quizá deban añadir un poco más de pescado a su dieta, sugiere un estudio reciente.

Los hombres jóvenes que toman complementos de aceite de pescado parecen tener un esperma de mejor calidad y unos niveles más altos de testosterona que los que no los toman, además de unos testículos más grandes, informan los investigadores.

Aunque no se evaluó como parte del estudio, todos esos factores reproductivos masculinos deberían conducir a una mejor fertilidad general en los hombres jóvenes que toman aceite de pescado, aseguró la investigadora principal, Tina Kold Jensen, profesora de medicina ambiental de la Universidad del Sur de Dinamarca.

"Como tienen un mejor conteo espermático, como grupo tendrían más probabilidades de fertilizar a un óvulo", dijo Jensen.

Los complementos de fertilidad no siempre han tenido una gran trayectoria.

Por ejemplo, los complementos que contienen zinc y ácido fólico no parecen mejorar la fertilidad masculina a pesar de su reputación, según un estudio que se publicó este mes en la revista Journal of the American Medical Association.

Y este último estudio no puede probar un vínculo causal entre el aceite de pescado y las mejoras en los conteos espermáticos y los niveles de testosterona, y mucho menos con una mejora en la fertilidad en general, anotó Albert Salas-Huetos, investigador postdoctoral en infertilidad masculina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, en Salt Lake City.

"Con un estudio observacional, es imposible recomendar el aceite de pescado a una población general", dijo Salas-Huetos, autor de un editorial publicado junto con el estudio, según recoge un artículo del reportero especializado Dennis Thompson y que publica HealthDay News.

"Se necesitan ensayos clínicos aleatorios bien diseñados para establecer una relación causal", subrayo Salas-Huetos.

El estudio y el editorial se publicaron en la edición del 17 de enero de la revista JAMA Network Open.

Pero los datos contienen motivos para creer que los ácidos grasos omega 3 del aceite de pescado tuvieron un efecto directo en el conteo espermático y los niveles de testosterona, argumentó Jensen.

Las células espermáticas contienen mucho ácido graso omega 3, así que tendría sentido que aumentar la ingesta conduzca a un esperma más sano, dijo Jensen.

En el estudio participaron casi 1,700 hombres jóvenes daneses que acudieron a un examen médico obligatorio entre 2012 y 2017 para determinar su aptitud para servir en el ejército.

"Eran hombres jóvenes de 18 o 19 años sin enfermedades y que no sabían nada sobre su fertilidad", dijo Jensen. Los investigadores ofrecieron a los hombres 74 dólares para completar un cuestionario adicional y ofrecer muestras de semen y de sangre.

Alrededor de un 6 por ciento de los hombres reportaron que habían usado complementos de aceite de pescado en los tres meses anteriores, y la mitad de ellos dijeron que los habían tomado durante 60 o más días en ese periodo, apuntaron los investigadores.

Esos hombres tenían un volumen de semen y un conteo espermático total significativamente más altos, encontraron los investigadores.

Algo interesante es que el estudio no encontró diferencias significativas en la calidad del esperma cuando observaron a los hombres que tomaban otros tipos de complementos diarios, señaló Jensen.

"Los hombres que tomaban multivitamínicos, vitaminas B o vitamina C no presentaron el mismo efecto", dijo Jensen. "Para mí, esto apunta al hecho de que podría tratarse del aceite de pescado, y no solo el nivel de salud de los hombres ni su estilo de vida más saludable".

Jensen agregó que prevería el mismo efecto en hombres de más edad que tomen complementos de aceite de pescado.

Dos ensayos clínicos anteriores encontraron que los hombres tenían unos mejores conteos espermáticos tras 14 semanas de comer frutos secos, como medio de mejorar su ingesta de omega 3, comentó Jensen.

Jensen dijo que sin duda recomendaría el consumo de complementos de aceite de pescado para intentar mejorar la fertilidad masculina.

"Comer más pescado sería incluso mejor, para asegurar que se tiene una dieta saludable que incluya mucho pescado", dijo Jensen.

Aunque no llegó a realizar una recomendación, Salas-Huetos dijo que el nuevo estudio es un paso importante para desentrañar los factores que influyen en la fertilidad masculina.

"Como se sabe, la calidad del esperma humano se ha reducido en los últimos 50 años", apuntó Salas-Huetos. "Es realmente importante encontrar factores que se asocien con el declive en el semen humano".

La contaminación, el tabaquismo, el alcohol, la falta de actividad física, el estrés y las dietas malsanas se han asociado con una disminución en la calidad del semen, añadió Salas-Huetos.