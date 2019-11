Cada ocho segundos muere una persona por diabetes, según estudio

Salud



Cada ocho segundos muere una persona por diabetes en el mundo, lo que supone una media de 7,5 pacientes fallecidos cada minuto, según ha avisado la presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Sonia Gaztambide, con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se celebrará el próximo 14 de noviembre.

"La diabetes es una enfermedad desconocida y terrible. Las secuelas que puede dejar son grandes, complejas y complicadas, si bien desgraciadamente esto no lo sabe la sociedad, aunque se ha demostrado que si se siguen las recomendaciones de los médicos se puede tener una vida normal, saludable y corriente", aseguró el presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Andoni Lorenzo.

Estas recomendaciones pasan por la adherencia a los tratamientos farmacológicos pautados por los profesionales médicos, la realización de ejercicio físico y llevar una dieta sana. No obstante, tanto Lorenzo como Gaztambide han asegurado que el cuarto pilar sobre el que se sustenta el tratamiento es la educación.

"Podemos tener las mejores medicinas pero si no estamos educados no sabremos cómo gestionar la enfermedad", ha aseverado el presidente de FEDE, tras insistir en que más del 50 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 se podrían prevenir y lamentar que la mitad de los pacientes no siguen el tratamiento prescrito.

Los profesionales han subrayado la importancia de mejorar la formación sobre diabetes de los profesionales sanitarios, especialmente, a la hora de conocer las principales complicaciones que lleva aparejada la enfermedad, así como las nuevas tecnologías que están apareciendo en el tratamiento de la patología.

Fuente: Europa Press