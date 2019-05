Acostar temprano a los niños ayuda a prevenir obesidad infantil

Salud

Numerosos estudios vinculan la falta de sueño con la obesidad, y no sólo en los niños.

Las tasas de obesidad infantil han crecido en las últimas décadas, y muchos estudios han investigado factores del estilo de vida que podrían plantear una diferencia: los que aumentan el riesgo, y los que lo reducen.

Más allá de la dieta, una falta de sueño se ha vinculado con el aumento de peso tanto en los adultos como en los niños, de forma que es importante que los niños duerman lo suficiente, incluso con los ocupados horarios que tienen tanto los adultos como los pequeños.

Como en general la hora de levantarse la determina la hora a la que comienza la escuela o la guardería, y no se puede alterar fácilmente, se necesita una hora más temprana para irse a la cama, con el objetivo de garantizar que los niños duerman lo que necesitan, según una investigación publicada en la revista The Journal of Pediatrics.

Tras seguir a casi 1,000 niños desde el nacimiento hasta los 15 años, los investigadores encontraron que se debe comenzar a prestar atención al sueño en los años preescolares. Por ejemplo, los niños de 4 años que se dormían antes de las 8 p.m. reducían su riesgo de obesidad a la mitad, en comparación con los que se dormían después de las 9 p.m. Esta sencilla modificación del estilo de vida puede hacer una diferencia en la salud de toda la vida.

Claramente, es más fácil decirlo que hacerlo cuando uno o ambos padres trabajan hasta tarde, lo que puede retrasar la cena y las actividades nocturnas. Entonces, los padres quizá tengan que hacer arreglos o ajustes, al menos las noches de semana, cuando hay menos oportunidades para pasar tiempo en familia.

Dado el vínculo entre el sueño y un peso sano, y sus muchos otros beneficios para el bienestar de los niños, fijar las 8 p.m. como hora de irse a la cama podría justificar los sacrificios necesarios para lograr que suceda.

Un artículo de la reportera especializada Len Canter, publicado por HealthDay News, incluye los siguientes parámetros de sueño diario de niños y adolescentes

Hasta los 12 meses: de 12 a 16 horas, incluyendo las siestas

De 1 a 2 años: de 11 a 14 horas, incluyendo las siestas

De 3 a 5 años: de 10 a 13 horas, incluyendo las siestas

De 6 a 12 años: de 9 a 12 horas

De 13 a 18 años: de 8 a 10 horas

Montevideo Portal