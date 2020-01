¿Qué es el coronavirus? El químico Bernardo Borkenztain lo explica

Salud

El caso

En este momento en que la película "Parasite" ha puesto el término de moda, ocurre, muy cerca de donde transcurre el filme, un brote epidémico de enfermedad respiratoria que se ha determinado que es causada por un virus, el CORNAVIRUS 2019-nCoV, denominado así porque no se conocía previamente.

La OMS emitió un comunicado evaluando la posibilidad de declarar la situación de emergencia sanitaria. dada la gravedad del brote que se originó en la ciudad china de Wuhan, un centro comercial importante desde el que se propagó a otras provincias, a Japón e incluso se reportó un caso en Estados Unidos.

Los síntomas de la enfermedad que provoca son los de una neumonía, e incluyen: fiebre (puede ser alta), falta de aire, tos y dificultades en general para respirar.

En cuanto a las recomendaciones, la OMS aconseja evitar el contacto sin protección con animales en zonas de la enfermedad, evitar los hacinamientos en lo posible y cocinar bien los alimentos de origen animal. Además, como existe el contagio interpersonal, minimizar las interacciones con personas con síntomas de resfrío o gripe.

¿Qué es un virus?

Lo primero a tener en cuenta es que los virus son patógenos que son "parásitos obligados", porque no se trata de seres vivos completos (de hecho se ha discutido que sean seres vivos) sino que necesitan de la "fábrica" de proteínas y de la energía de un organismo que es el que infecta y se llama "huésped".

Además, tanta es su dependencia que si no están dentro de un huésped están en forma latente, e incluso se los puede cristalizar en laboratorio.

Estructuralmente son un dispositivo biológico que tiene información genética (puede ser de tipo ADN o ARN) imprescindible para reproducirse, y una proteína que lo cubre, oficia de defensa y a veces de mecanismo de inyección del material genético en las células del huésped.

Esto es una diferencia con otros patógenos como las bacterias o los protozoarios, que son células completas que incluso en algunos casos pueden vivir sin infectar a otros organismos.

El tema en cuanto a los organismos que atacan de esta manera, es que si están perfectamente adaptados se sirven de las células del huésped, pero no lo enferman ni lo matan, pero si su adecuación es parcial o incluso mala, esto no sucede así.

Es importante mencionar que es bastante raro el caso que - como se requiere adaptación - como este, el patógeno salta de una especie a otra diferente, algo que ocurrió también con el ébola o la gripe aviar, ambos casos en que se decretó la emergencia sanitaria.

Volviendo al tema de la enfermedad que se produce en este caso, es importante saber que se transmite por contagio con el aerosol que se produce al estornudar, y también por contacto, por lo que es aconsejable tener geles de alcohol o solución de clorhexidina a mano para limpiar, y usar tapabocas al interactuar con pacientes respiratorios severos.

Un dato importantísimo: los antibióticos no tienen efecto ninguno sobre los virus, así que en caso de esta enfermedad no tiene sentido tomarlos, así que, como siempre aconsejamos no hay que automedicarse, consultar al médico y dejar que él decida el tratamiento.

Q.F. Bernardo Borkenztain

Twitter @berbork

Email borky@montevideo.com.uy