Uruguay registró sus primeros casos de reinfección de COVID-19, dijo Julio Medina

"Las reinfecciones no son muy comunes, pero sí ocurren", dijo el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de Uruguay.

Uruguay registró los primeros casos de reinfección de COVID-19, dijo este lunes el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de Uruguay, Julio Medina.

"Tenemos casos diagnosticados confirmados con biología molecular. No tengo la cifra exacta, pero sí tenemos casos y lo que sabemos es que las reinfecciones no son muy comunes, pero sí ocurren. Ocurren tan pronto como 26 días entre una infección y la otra", expresó Medina en conferencia de prensa.

El especialista agregó que lo habitual es que las reinfecciones ocurran tres meses luego del primer episodio.

"En Uruguay hemos tenido algunos casos, no sé cuántos, y no todos tienen demostración molecular; el haber tenido la infección o habernos vacunado no tiene que ser una carta abierta a vivir la vida como antes. Sí que nos va a mejorar la interacción entre nuestros seres más queridos, pero ni la vacuna ni haber estado infectado debe ser la excusa para bajar las medidas de prevención", advirtió.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó que por el momento la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomienda inocular dentro de los seis meses luego de detectada la infección, pero aclaró que "eso no quiere decir que no surja nueva evidencia".

Según las últimas cifras oficiales, difundidas el domingo, Uruguay registra un total de 57.362 casos de COVID-19 y 608 personas fallecidas por la enfermedad, detectada por primera vez en el país el pasado 13 de marzo.

