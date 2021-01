Uruguay pionero en Latinoamérica en la implementación del flotador inteligente

Salud

El OneUP, creado en Canarias / España, será presentado en nuestro país este fin de semana, donde los responsables de la empresa de distribución en Uruguay, Segacuy, donarán a las intendencias de Maldonado, Paysandú y Rocha varias unidades con el fin de disminuir los posibles accidentes y ahogamientos en las costas uruguayas.

La entrega y demostración será el sábado 9 de enero a las 10 hs en Punta del Este (Playa Mansa) y el domingo 10 de enero a las 10 horas en Paysandú (Playa Municipal). La tercera presentación se realizará el sábado 16 de enero a las 16 hs en Rocha (Club Náutico Sudestada).



Se trata de un dispositivo pequeño. Por lo que, cualquier persona puede llevarlo, es decir, no es de uso exclusivo para socorristas o personal de emergencias, también para las familias.

Este salvavidas inteligente sirve para aumentar el tiempo de reacción de los socorristas. Por lo general un niño tarda en ahogarse 20 segundos, mientras que un adulto lo hace en más de cuatro minutos, pero este flotador inteligente le da al socorrista un mayor margen de reacción y actuación.

Datos que alarman en Uruguay y en el mundo

Cabe destacar que Uruguay tiene la tasa de ahogamiento más alta de la región con 3,9 ahogados por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Salud Pública.



Para Nicolas Grosso, uno de los responsables de Segacuy, que Uruguay sea elegido como país pionero en la implementación de OneUP en Latino América:

"Permite visualizar el posicionamiento internacional que tiene nuestro país a la hora de estar siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esto no solo nos posiciona en el mapa, si no que también nos permite generar para nuestro país soluciones alternativas e innovadoras que colaboren con los servicios de emergencias, mejorar las herramientas en el ámbito de seguridad acuática y generar una solución rápida a los posibles casos de ahogamientos.

Es un flotador portátil que al contacto con el agua se activa/infla automáticamente, formando un aro salvavidas. Su poco peso y pequeño tamaño hace que su transporte sea muy simple. Una de sus cualidades principales es su fácil manejo, pues no necesita ningún activador manual", expresó Nicolas Grosso.

Paulo Freitas, socio de Segacuy , comenta desde España que eligieron Uruguay como puerta de entrada de OneUP a la región con el fin de reducir el numero de ahogamientos en un país que se encuentra, en años normales, en crecimiento exponencial del turismo, así dar seguridad a sus ciudadanos y turistas que visitan las costas Uruguayas.

Según un relevamiento realizado por la OMS en el 2016:

El ahogamiento es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo.

- 370.000 personas mueren anualmente por ahogamiento.

- 42 muertes se producen cada hora y cada día.

- Más de la mitad de las muertes por ahogamiento en todo el mundo corresponden a menores de 25 años.