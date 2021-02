Salud

Rusia afirma que detectó primer caso de transmisión de cepa H5N8 de gripe aviar a humanos

"La información sobre el primer caso registrado en el mundo de transmisión de la gripe aviar (H5N8) al ser humano ya ha sido enviada a la Organización Mundial de la Salud", explicó Anna Popova, responsable de la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor.