Pérdida del olfato y el gusto podría ser síntoma de coronavirus

Hay una pista de que podría tener el coronavirus que quizá le sorprenda: una pérdida del sentido del olfato.

Grupos que representan a los especialistas en el oído, la nariz y la garganta (ONG) de Gran Bretaña y Estados Unidos han publicado directrices respecto a que una pérdida repentina del sentido del olfato de una persona podría ser una señal de infección con el nuevo coronavirus.

No se trata de un hallazgo del todo inesperado, dado que se sabe que con frecuencia ocurre una incapacidad de oler temporal (que en la clínica se conoce como anosmia) tras ciertas infecciones virales, señaló el grupo de médicos británicos, ENT UK.

De hecho, "la anosmia postviral es una de las principales causas de pérdida del sentido del olfato en los adultos, y conforma hasta un 40 por ciento de los casos de anosmia", señaló el grupo en una declaración recogida por el reportero especializado E.J. Mundell, en un artículo que publica HealthDay News.

"Los virus que provocan el resfriado común son una causa bien conocida de pérdida postinfecciosa [del olfato]", indicó el grupo, y los coronavirus en realidad provocan alrededor de un 20 por ciento de los resfriados.

Algunos casos de COVID-19 de China, Corea del Sur e Italia ya han incluido una pérdida del olfato como síntoma inicial, y "en Alemania se reporta que más de dos de cada tres casos confirmados tienen anosmia", dijo ENT UK.

Con frecuencia, esa pérdida del olfato es el mayor síntoma. El grupo anotó que en Corea del Sur pareció ser el mayor síntoma de alarma en un 30 por ciento de los casos leves. Se han reportado otros casos de ese tipo en todo el mundo, incluso en Estados Unidos.

Saber que la pérdida del olfato es un indicador temprano del COVID-19 podría ser muy útil para ayudar a las personas que por lo demás se sienten bien a entrar en autocuarentena, apuntaron los expertos en ONG.

En Estados Unidos, la Academia Americana de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, AAOS), se mostró de acuerdo. En su propia declaración, el grupo apuntó que tanto la anosmia como la hiposmia (una reducción, pero no una ausencia, en la capacidad de oler) y una reducción en la capacidad de saborear (la disgeusia) parecen vincularse con la infección con el nuevo coronavirus.

"Proponemos que esos síntomas se añadan a la lista de herramientas de detección de la posible infección con el COVID-19", planteó el grupo. Si una persona que no tiene afecciones como la fiebre del heno o alergias crónicas desarrollara una pérdida repentina del gusto o el olfato, esto "ameritaría una consideración seria para el autoaislamiento y las pruebas de detección en esos individuos", aseguró la AAOS.

En declaraciones a Associated Press, el Dr. Eric Holbrook, experto en afecciones nasales y de los senos nasales del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, en Boston, dijo que el problema ha sido un "tema candente" entre los especialistas en ONG.

Comentó que se necesitan más estudios, pero que las indicaciones tempranas señalan a que el sentido del olfato vuelve en un par de semanas en las personas que se recuperan del COVID-19. Holbrook dijo a AP que está intentando realizar un estudio para dar seguimiento a la conexión entre el olfato y el coronavirus en pacientes tratados en hospitales del área de Boston.