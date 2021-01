Salud

Oncólogos portugueses lanzan campaña: “El cáncer no espera en casa”

La campaña "El cáncer no espera en casa", lanzada esta semana por la Sociedad Portuguesa de Oncología (SPO), tiene como objetivo recordar la importancia del diagnóstico y seguimiento oportunos de los pacientes con cáncer, insistiendo en que el paciente no puede dejar de buscar ayuda médica, incluso a tiempo de pandemia y en medio de un nuevo confinamiento, iniciado este viernes en tierras lusitanas.

"La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la población para que esté atenta a los síntomas que puedan estar relacionados con el diagnóstico de cáncer, para que la gente no deje de buscar ayuda médica", dice la presidenta de la SPO, Ana Raimundo, destacando que, si es necesario hacer un diagnóstico, este debe realizarse "lo antes posible", evitando etapas más avanzadas de la enfermedad.

"Parece absurdo [decirle a la gente que no se quede en casa] pero en realidad no lo es. Es en las fases más difíciles que no podemos olvídate de que hay otras enfermedades [además del covid-19] ", considera la profesional en declaraciones a la agencia noticiosa Lusa

La especialista recuerda los efectos que la primera cuarentena, el año pasado, tuvo en estos y otros pacientes, con la suspensión de los cribados, el cierre de la mayoría de consultas en los centros de salud y la disminución de las consultas de especialidad en los hospitales, lo que provocó una "ruptura muy aguda en los nuevos diagnósticos".

Según la SPO, el impacto de la pandemia provocó una quiebra del 60 al 80% de los nuevos diagnósticos de cáncer y, según estimaciones de la Liga Portuguesa Contra el Cáncer, más de 1.000 cánceres de mama, cuello uterino, colorrectal y otros quedaron sin diagnosticar en 2020 debido a la reducción del cribado debido a covid-19.

Reconociendo que el covid-19 representa un mayor riesgo, ya que los pacientes oncológicos están inmunosuprimidos por la enfermedad y el tratamiento y que esto se refleja en el acceso a consultas y tratamientos, Ana Raimundo subraya: "hay que hacer que el paso del paciente [por el hospital] sea más seguro, y reorganizar los servicios ".

"Depende del sistema sanitario, pero también de las poblaciones", subraya, insistiendo en que los hospitales son lugares seguros.

El presidente de la SPO dice que hubo una recuperación en los diagnósticos a fines del año pasado, a partir de septiembre / octubre. "Ahora estamos en una tercera fase y volveremos a tener limitaciones en cuanto a consultas y diagnósticos. Esta campaña está destinada exactamente a recordar que otras enfermedades [además de covid-19] continúan y no se pueden olvidar ".

"Teniendo en cuenta la capacidad de respuesta y las prioridades, tenemos que hacer algo para diagnosticarlo lo más rápido posible", dijo el funcionario, destacando que es necesario seguir encontrando alternativas y mecanismos de respuesta a estos pacientes.

El experto considera que, en este momento, las situaciones más complicadas son en los centros de salud, porque muchos médicos generales y de familia se encuentran involucrados en tareas relacionadas con el cribado epidemiológico de covid-19, y en las cirugías, ya que en muchos casos implican el uso de camas y equipos de cuidados intensivos y el sistema está sobrecargado.

Un despacho del Ministro de Salud enviado a los hospitales el miércoles decretó la suspensión de la actividad no urgente y el aplazamiento de la actividad quirúrgica programada de prioridad normal o prioritaria, siempre y cuando no implique riesgo para el paciente, pero el documento no aplica a hospitales como el Instituto Portugués de Oncología.

En Portugal, durante la primera semana de 2021 se alcanzó el número máximo de hospitalizaciones por covid-19 en instituciones del Servicio Nacional de Salud desde el inicio de la pandemia.