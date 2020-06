Nuevo medicamento para cáncer de próstata podría marcar 'punto de inflexión'

Salud

Para los hombres con un cáncer de próstata avanzado, una nueva pastilla de terapia hormonal funciona mejor que las inyecciones estándar, y conlleva un riesgo mucho más bajo de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular (ACV), según constató un ensayo clínico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. todavía no ha aprobado al fármaco, llamado relugolix. Pero si recibe la aprobación, podría ser un "punto de inflexión", señaló el Dr. Neal Shore, investigador principal del ensayo, en declaraciones recogidas por la reportera especializada Amy Norton, en un artículo que publica HealthDay News.

Hace mucho que la terapia hormonal es un estándar de tratamiento para el cáncer de próstata avanzado, incluso los casos en que el tumor se ha propagado más allá de la glándula prostática, o ha recurrido tras el tratamiento con cirugía o radiación.

La meta es suprimir a unas hormonas, los andrógenos, que incluyen a la testosterona, porque fomentan el crecimiento de los tumores de próstata.

Ahora mismo, esto usualmente se hace mediante inyecciones de unos medicamentos llamados agonistas de LHRH. El problema es que, inicialmente, los medicamentos provocan un aumento rápido de la testosterona, antes de reducir los niveles de la hormona de forma drástica. Ese aumento puede provocar la exacerbación de los síntomas relacionados con el cáncer, como el dolor óseo y los problemas urinarios.

"Es como tener una carrera y decirles a las personas que primero den 10 pasos hacia atrás, y que luego comiencen a correr", observó Shore, director médico del Centro de Investigación Urológica de Carolina en Myrtle Beach, Carolina del Sur.

Al contrario, relugolix (que se toma como pastilla diaria) reduce los niveles de testosterona con rapidez, encontró el ensayo.

Y lo que es incluso más importante, enfatizó Shore, es que tuvo un riesgo más bajo de "eventos" cardiovasculares, que se definió como un ataque cardiaco, un ACV o la muerte por cualquier causa.

A lo largo de 48 semanas, el riesgo fue un 54 por ciento más bajo entre los hombres que recibieron relugolix, en comparación con un agonista de LHRH estándar llamado leuprolida.

"Es muy significativo", afirmó el Dr. William Cance, director médico y científico de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society).

"Este medicamento gana en casi todos los aspectos", aseguró Cance, que no participó en el estudio.

Se necesita más investigación sobre el funcionamiento del fármaco a largo plazo, anotó. Pero si se aprueba, Cance dice que es probable que sea la opción preferida, en lugar de los agonistas de LHRH.

Los hallazgos se publicaron en la revista New England Journal of Medicine (NEJM), y se presentaron de forma simultánea el viernes en la reunión anual virtual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (American Society of Clinical Oncology).

En el ensayo, financiado por el fabricante del medicamento, Myovant Sciences, participaron 930 hombres con cáncer de próstata avanzado. Fueron asignados al azar a tomar relugolix o a recibir inyecciones de leuprolida cada tres meses.

En cuestión de días, los hombres que tomaban relugolix experimentaron una reducción en sus niveles de testosterona. Los que recibieron leuprolida mostraron el aumento previsto en la testosterona antes de que se redujera al nivel deseado, tras más o menos 29 días.

Y una vez el medicamento se detuvo, los niveles de testosterona volvieron a la normalidad mucho más fácilmente en los hombres que tomaron relugolix.

"Se puede aumentar y reducir con mayor facilidad", dijo Cance. Esto es importante, anotó, para los hombres que se someten a unos cursos más cortos de terapia hormonal, por ejemplo, relacionados con la radioterapia.

Pero la diferencia más crítica fue respecto a la seguridad. Poco más de un 6 por ciento de los hombres que tomaron leuprolida sufrieron un ataque cardiaco o un ACV, o fallecieron, en comparación con justo por encima de un 3 por ciento de los que tomaron relugolix, mostraron los hallazgos.

Shore dijo que muchos hombres con cáncer de próstata al final fallecen por una enfermedad cardiovascular. Unos mejores tratamientos previenen las muertes por el cáncer en sí, y alrededor de un 27 a un 34 por ciento de los pacientes mueren por causas relacionadas con el corazón, muestran los estudios.

No está claro por qué los agonistas de LHRH conllevan unos riesgos cardiovasculares más altos, apuntó Cance.

Pero los investigadores han especulado que los fármacos podrían provocar la ruptura de placas preexistentes en las arterias. Éstas pueden bloquear al vaso sanguíneo y desencadenar un ataque cardiaco o ACV.

Pero el relugolix sí conlleva los mismos efectos secundarios de la supresión de la testosterona. Los sofocos, la fatiga, el estreñimiento y la diarrea son los más comunes.

Por otra parte, un medicamento hormonal oral que ya está en el mercado parece ayudar a ciertos pacientes con cáncer de próstata a vivir más tiempo. Esto es según un estudio distinto que también se publicó en la revista NEJM y que se presentó en la reunión.

El ensayo incluyó a 1,400 hombres cuyo cáncer de próstata progresaba a pesar de la terapia hormonal estándar, pero que todavía no se había propagado a lugares distantes en el cuerpo. Fueron asignados al azar a añadir el fármaco, llamado enzalutamida (Xtandi) o una pastilla placebo a su terapia hormonal.

En general, los hombres que recibieron enzalutamida sobrevivieron más tiempo. Su mediana de supervivencia fue de 67 meses, lo que quiere decir que la mitad vivieron más tiempo, y la mitad murieron antes. La mediana de supervivencia con el placebo fue de 56 meses.

El medicamento ya está aprobado para esos pacientes, basándose en los datos que muestran que redujo su riesgo de fallecer de cáncer de próstata. Los nuevos hallazgos muestran que su supervivencia general también es mejor.