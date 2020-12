Más allá de los pulmones: el aire contaminado causa daño renal

Salud

Ya se sabía que unas minúsculas partículas de contaminación atmosférica aumentaban el riesgo de las personas de desarrollar enfermedad cardiaca y pulmonar, pero un nuevo estudio sugiere que también podrían aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.

Los investigadores de la Universidad de Pekín en Beijing, China, encontraron que los riesgos de esta materia particulada fina fueron significativamente más potentes en las áreas urbanas, y entre los varones, los adultos más jóvenes y los adultos sin otras afecciones de la salud.

Analizaron datos de encuestas de más de 47,000 adultos en China, y estimaron los niveles de contaminación atmosférica de dos años de la residencia de cada persona, utilizando información aportada por satélites.

Encontraron que un 10.8 por ciento de los participantes tenían enfermedad renal crónica. Cada aumento en la materia particulada fina de 10 microgramos por metro cúbico de aire se asoció con unas probabilidades 1.3 veces más altas de tener la enfermedad.

La investigación se publicó en la edición en línea del 17 de diciembre de la revista Journal of the American Society of Nephrology.

"Aunque la calidad del aire ambiental ha mejorado de forma sustancial en los últimos cinco años en China, el nivel nacional anual de materia particulada de China supera a la directriz de la Organización Mundial de la Salud", advirtió la autora del estudio, la Dra. Luxia Zhang, en un comunicado de prensa de la revista, recogido por HealthDay News.

Los hallazgos proveen evidencias para los legisladores y las autoridades de salud pública sobre la necesidad de unas medidas más estrictas de calidad del aire para ayudar a proteger la salud renal de los individuos, enfatizaron los investigadores.