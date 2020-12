Los israelíes vacunados obtendrán “pasaportes verdes” sin restricciones de cuarentena

Salud

"Este pasaporte mostrará que una persona está vacunada y brindará una serie de ventajas como no necesitar la cuarentena, ingresar a todo tipo de eventos culturales, restaurantes, etc.,", explicó el director general del Ministerio de Sanidad, Chezy Levy, al Canal 12, este domingo noche.

El pasaporte verde también "permitiría a los viajeros volar sin tener que someterse primero a una prueba de coronavirus, como es el requisito actual", dijo el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, al Canal 13 este lunes.

Edelstein enfatizó que la idea no es brindar un paquete de beneficios para las personas que se vacunan, sino que "aquellos que ya no están en peligro de enfermarse con el coronavirus podrán hacer cosas que otros, que todavía están en peligro de contraer el virus, no pueden hacer".

El pasaporte se emitirá dos semanas después de que una persona reciba la segunda dosis de las dos vacunas necesarias.

Los funcionarios del gobierno ven los viajes internacionales como un incentivo clave para que el público se vacune, informó la emisora pública de Kan.

Asimismo, anunciaron que habrá algún tipo de tarjeta de vacunación internacional similar que pueda ofrecer ventajas a los israelíes vacunados que viajen al extranjero.

Las encuestas han demostrado que entre el 50 y el 75 por cien de los israelíes dicen que se negarán a recibir la vacuna, aparentemente por temor a que la prisa por producirla haya comprometido su seguridad. No obstante, Israel se está preparando para comenzar un programa de vacunación masiva la próxima semana, y según los informes, las primeras vacunas se administrarán el próximo domingo 20 de diciembre.

Aunque los responsables de la toma de decisiones son más optimistas que las encuestas sobre la voluntad pública de vacunarse, se espera que el pasaporte verde proporcione una fuerte motivación, junto con la probabilidad de que algunos países no permitan la visita de israelíes a menos que puedan demostrar que han sido inmunizados contra la covid-19, dijo el informe, citando a funcionarios del gobierno.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que será el primer israelí en recibir la vacuna contra el coronavirus. La emisora pública Kan informó que Netanyahu y Edelstein tienen la intención de vacunarse en un evento filmado este sábado o incluso antes. Eso podría convertir a Netanyahu en el primer líder mundial en vacunarse.

"Los riesgos de no tomar la vacuna son mucho mayores que los riesgos de tomarla, y por eso me vacunaré primero y espero que todos se vacunen", manifestó Netanyahu.

(Sputnik)