El coronavirus no da tregua en España, que inicia una semana clave

Salud

Los contagios por coronavirus siguen aumentando en España y no dan tregua ante el inicio este lunes de una semana clave para el país, que se reactiva después del descanso estival y afronta un mes de incertidumbre a todos los niveles, con el regreso al trabajo de muchos ciudadanos y el comienzo del curso escolar en algunas regiones.



Sin embargo, las autoridades sanitarias españolas insisten en que la situación no es comparable a la de marzo y por eso descartan volver al confinamiento total como entonces, tal y como asegura Salvador Illa, ministro de Sanidad, en una entrevista publicada este domingo por el diario La Vanguardia.



"No estamos como en marzo", insiste el ministro en la entrevista, en la que explica que "más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos, la media de edad es mucho más baja (en torno a 40 años), casos más leves, la presión hospitalaria ronda el 5% y, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto al de marzo y abril".



LA EPIDEMIA CRECE EN CATALUÑA



La epidemia sigue avanzando y crece día a día en Cataluña, pese a los esfuerzos por extender los cribados masivos, aplicar medidas restrictivas en los municipios donde más crecen los contagios y hacer llamamientos a evitar aglomeraciones.



Después de días de estabilidad, el virus volvió a arreciar, este domingo, con 1.527 nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas, nueve fallecidos y un repunte de pacientes hospitalizados hasta los 665 (21 más que ayer), de los que 136 (siete más) están en la UCI.



El riesgo de rebrote (EPG), que mide el índice de crecimiento potencial del virus, se situó hoy en 200,87, tres puntos más que ayer y 32 más que a principios de agosto.



Hoy, el presidente autonómico catalán, Quim Torra, ordenó "máxima severidad" ante cualquier incumplimiento de las normas de prevención contra la covid-19, después de que ayer la policía desmantelara una fiesta ilegal con 160 personas sin mascarilla.



En un mensaje en Twitter, Torra recuerda que la velocidad de transmisión del virus en Cataluña es de 1,1, es decir, que cada persona infectada contagia a más de una persona de media "pero el riesgo de rebrote -añade- ha llegado a 200, es decir, riesgo muy alto".



CINCO HOSPITALES SATÉLITE



En esas circunstancias, el gobierno regional catalán iniciará el próximo martes la construcción de cinco hospitales "satélite", que estarán unidos a cinco grandes centros sanitarios, con un centenar de camas cada uno y un diseño pensado para atender a pacientes de la covid-19.



Estarán en funcionamiento en 20 semanas, a principios de año, y contarán con un presupuesto global de más de 50 millones de euros.



Su diseño, bautizado como I-Compact Covid, permite, además, convertir sus camas en UCI en tan sólo 24 horas y hacer moldeable su uso para otras epidemias u otros menesteres sanitarios cuando no sean necesarios, como hospitales de día o centros de investigación porque están pensados y diseñados para ser reversibles.



Para batallar contra la covid-19, cada cama de UCI tendrá su punto de oxígeno y contará con un sistema de presión ambiental negativa.



Este modelo anexo a los hospitales permite asimismo no tener que incorporar aparatos de rayos X, quirófanos o laboratorios para analizar sangre o hacer test PCR, pues todo ello podrá hacerse en el centro hospitalario de referencia.



UN DECÁLOGO CONTRA EL COLAPSO EN MADRID



En Madrid, junto a Cataluña la comunidad autónoma española más afectada también por esta segunda ola de la pandemia, más de 450 sanitarios reclamaron hoy a las autoridades regionales actuar ya para evitar "un nuevo colapso en el sistema sanitario".



Para ello, los sanitarios proponen un decálogo con medidas, que ya se ha publicado en las redes sociales, como contratar más rastreadores y profesionales de atención primaria.



Para una adecuado rastro aseguran que Madrid debe tener entre 1.700 y 2.000 rastreadores, un ratio de 30 por cada cien mil habitantes. Actualmente son 560 según la Consejería de Sanidad que ha solicitado 150 de estos profesionales al ejército.



Además, proponen que sean las zonas básicas de salud las unidades que sirvan para coordinar y reforzar los servicios centrales de salud pública con 40 técnicos con vinculación permanente.

Fuente: EFE