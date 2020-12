Desarrollan un virus que mata el cáncer de colon activando el sistema inmunológico

Salud

Los científicos de City of Hope, un centro de tratamiento e investigación biomédica independiente para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades potencialmente mortales, en Estados Unidos, desarrollaron un virus que mata el cáncer que podría algún día mejorar la capacidad del sistema inmunológico para erradicar tumores en pacientes con cáncer de colon, según un estudio en publicado en 'Molecular Cancer Therapeutics', una revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

La investigación preclínica es un primer paso para demostrar que el virus oncolítico CF33 de City of Hope puede atacar tumores difíciles de tratar que "esposan" el sistema inmunológico y evitan que las células T activen el sistema inmunológico para matar las células cancerosas. Más específicamente, los investigadores demostraron en modelos de ratón que CF33 parece aumentar la expresión de PD-L1 en las células tumorales y hace que mueran de una manera que estimula la afluencia de células inmunes activadas.

"El CF33 es un virus seguro e innovador desarrollado por City of Hope que puede cambiar las reglas del juego debido a su potencia y a su capacidad para reclutar y activar células inmunes", añade Susanne Warner, oncóloga quirúrgica de City of Hope y autor principal del estudio.

"Nuestro virus oncolítico entrena al sistema inmunológico para que se dirija a una célula cancerosa específica --prosigue--. Los modelos preclínicos muestran que un tratamiento combinado del virus oncolítico CF33 con inhibición del punto de control anti-PD-L1 conduce a una inmunidad antitumoral duradera, es decir, si una célula cancerosa similar alguna vez lo intenta para volver a crecer, el sistema inmunológico estará listo y esperando para apagarlo".

Los investigadores de City of Hope están entusiasmados con el potencial de CF33 para mejorar el tratamiento del cáncer de colon y señalan que CF33 ha sido eficaz preclínicamente contra una amplia variedad de cánceres.

Yuman Fong, presidente de la Sangiacomo Family Chair de Oncología Quirúrgica del City of Hope, y su equipo crearon el virus oncolítico CF33 y esperan abrir un ensayo clínico para probar la seguridad de este tratamiento en pacientes humanos en 2021.

Este tratamiento aborda un problema en cáncer: la mayoría de los tumores sólidos no responden a los inhibidores de los puntos de control porque el sistema inmunológico todavía no reconoce la "célula tumoral no oculta", señala Fong.

"El CF33 infecta, se replica y destruye selectivamente las células cancerosas. Este estudio demuestra que un virus de diseño que creamos para infectar una amplia variedad de cánceres puede hacer que las células tumorales sean muy reconocibles para el sistema inmunológico", explica.

Él, Warner y otros médicos-científicos de City of Hope están trabajando para convertir los "tumores fríos" resistentes al tratamiento en "tumores calientes" que pueden ser eliminados por un sistema inmunológico bien entrenado.

La FDA de Estados Unidos ha aprobado hasta ahora solo un virus oncolítico: T-VEC, que es un tratamiento de inmunoterapia local que mata las células del melanoma.

Para confirmar su hipótesis, los científicos de City of Hope probaron cuatro grupos: control sin tratamiento, anti-PD-L1 solo, CF33 solo y una combinación de CF33 y anti-PD-P1. Los resultados indicaron que un tratamiento combinado del virus oncolítico de City of Hope y anti-PD-L1 pareció ser más eficaz.

También aumentó las células T CD8 +, que son células inmunes que recuerdan enfermedades anteriores y están capacitadas para matarlas si se reintroducen más tarde. En otras palabras, los modelos desarrollaron inmunidad antitumoral. Esto significa que los animales curados de su cáncer eran efectivamente inmunes al crecimiento futuro de tumores.

Fong y sus colegas han demostrado la eficacia inmunitaria antitumoral de CF33 contra líneas celulares de cáncer de mama triple negativas, en células tumorales cerebrales, en modelos de cáncer de hígado y en cáncer de páncreas, próstata, ovario, pulmón y cabeza y cuello.

Además, un estudio reciente dirigido por City of Hope descubrió que el CF33 podría combinarse con la terapia de células T con receptor de antígeno quimérico (CAR) para atacar y eliminar tumores sólidos que de otra manera serían difíciles de tratar con la terapia CAR T sola. City of Hope ha otorgado la licencia CF33 a Imugene Limited, una empresa que desarrolla terapias novedosas que activan el sistema inmunológico contra el cáncer.

En particular, el virus CF33 puede rastrearse mediante una exploración PET no invasiva. "Si podemos perfeccionar la técnica, podemos darle a alguien una inyección viral y ver cómo funciona; ver a dónde va e identificar las células cancerosas que ni siquiera sabíamos que existían --destaca Warner--. Los médicos tendrían datos en tiempo real y sabrían si deberíamos darle a un paciente una dosis más alta o hacia dónde dirigir el tratamiento en función de los tumores que aún no han sido eliminados".

Lo que Warner describe es un campo en desarrollo llamado medicina teranóstica de precisión, lo que significa que los médicos pueden administrar terapias a los pacientes y, al mismo tiempo, diagnosticarlas para proporcionar el tratamiento más apropiado para ese paciente. Es uno de los muchos enfoques de medicina de precisión que City of Hope está desarrollando y ofreciendo a los pacientes. El siguiente paso del estudio actual es probar la innovadora plataforma del virus CF33 en diferentes modelos de tumores sólidos.

Con información de Europa Press