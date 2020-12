Conversamos con el pediatra Marcos Delfino sobre la vacuna de la meningitis

Salud

Conversamos con el pediatra Marcos Delfino a propósito de un nuevo modelo de vacuna contra la meningitis, enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños y adolescentes, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras.



"Lo correcto sería hablar de vacunas, porque son más de una. En realidad, hay muchas vacunas que no son exclusivamente antimeningocóxicas o sea, no son contra meningitis, pero son también contra meningitis entre otras enfermedades que también previenen. Por ejemplo, la vacuna antineumocoxica. El neumococo, entre las enfermedades que causa, causa la meningitis. Esa vacuna ya está en el certificado de esquema de vacunación nacional hace muchos años. Esa por mencionar una, pero hay muchas otras que previenen meningitis también.

Tenemos una más nueva, que llegó hace poco y está disponible en el país, pero todavía no está en el certificado esquema de vacunación", detalla el Dr. Delfino.

¿Qué diferencia tiene? ¿Cuáles son las ventajas de esta nueva vacuna? "La meningitis tiene muchas causas, pueden ser hongos, virus o bacterias, y dentro de las bacterias hay distintos tipos. Entonces, tenemos hemofilosinfluenza tipo B que esa es una vacuna que está en el carné desde los años 90, tenemos neumococo y tenemos meringococo. Meningococo fue la más difícil de generar una vacuna porque algunos de sus antígenos se parecían a estructuras de nuestro sistema nervioso central. Entonces era difícil hacer una vacuna que solo atacara a la bacteria y no nos hiciera mal. Esta vacuna en particular fue muy difícil de generar. Pero bueno, después de muchos años de investigación y de algunas vacunas previas, se llega a esta que es tecnología muy importante", especifica el pediatra.

"Para empezar, es conjugada, lo que significa que se puede administrar en niños pequeños. Para los niños menores de 2 años hay que engañar a su sistema inmune, inmaduro todavía. Entonces se conjuga el antígeno (que es la sustancia generadora de la respuesta) con proteínas. De esa forma engañamos al sistema inmune y el sistema inmune del niño pequeño acepta la vacuna", agrega.

Bexsero es una vacuna que se puede dar desde los 2 meses de vida, incluso un poquito menos. Pero podría hacerse mediante un esquema: 2,4,6 y después un refuerzo al año. También está la posibilidad de retrasar el inicio de la vacuna un mes, empezar a los 3, y hacerlo 3 y 5 y 3 y 6 y con 2 dosis estaría la primera serie de vacuna y después el mismo refuerzo al año. Con la meningitis, si bien los más vulnerables son los niños pequeños, hay un pico etario en la adolescencia.

¿Cuáles son las consecuencias de la meningitis? "Es una enfermedad que en nuestro país es de baja incidencia, menos de una persona cada 100mil habitantes contraen esta enfermedad. Eso serían entre unos 20 y 30 casos anuales. Desde el punto de vista de salud pública, el Ministerio ha decidido no integrar por ahora esta vacuna porque los números no lo justifican por su baja incidencia. Pero sí es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Un 10% de los niños pueden morir, por lo que 2 o 3 niños por año pueden fallecer por esta enfermedad y los sobrevivientes pueden quedar con secuelas de distinto tipo y de distinta gravedad. Es una enfermedad muy dramática, sin hablar de las repercusiones que puede tener para la familia un niño que fallece", cuenta el doctor.

La vacuna está disponible en el país, así que lo único necesario para que un niño la reciba es la prescripción médica de su pediatra. "La mayor vulnerabilidad es en menores de 2 y 5 años en general. El otro pico es en los adolescentes. En nuestro país no se ve mucho, pero en 2016 o 2017 uno de los fallecidos fue un adolescente. Sinceramente, no recuerdo si el caso fue por meningococo grupo B. Ahora ya no hay viajes al exterior, pero cuando el adolescente iba a viajar por fin de año, intercambio estudiantil, campeonato de futbol, todas esas cosas que significaban prolongada convivencia entre adolescentes, yo se las indicaba o se las ofrecía por lo menos.

Después, es decisión de cada familia", aclara Delfino.

Y es que, según el especialista, los adolescentes son propensos al contagio por varias razones: ·Los adolescentes tienen comportamientos, tienden al hacinamiento, es difícil que un grupo de adolescentes mantenga el distanciamiento físico sostenido. Además de que están en una etapa de experimentación, del despertar sexual, todo ese tipo de cosas facilita el contagio de esta y otras enfermedades. Los adolescentes pueden ser portadores temporales en su orofaringe de esos microorganismos".

¿Pueden ser portadores y eso generar contagio, pero no contagiarse?

"En el caso de las bacterias no basta solo con ser portador, no todos los portadores se enferman. De hecho, hay gente que es portadora que luego simplemente la bacteria se va y no pasa nada, pero pueden transmitirlo a alguien que esté con un resfrío, estresado, que haya sufrido una quemadura solar, cualquier cosa que haga que tu sistema inmunológico no funciona al cien por ciento y la bacteria ahí se mete. Entonces, si bien hay como una cosa de pequeña falla del sistema inmune, una vez que se metió en tu torrente sanguíneo puede llegar a las meninges -un lugar estéril con muy poquitas células para las defensas- porque en realidad el sistema nervioso central no está pensado para convivir con organismos y mucho menos con una bacteria", expresa el médico.

"No es fácil que te suceda, pero no es imposible. De hecho, hay mucha gente que se enferma de esto y que ha muerto en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad a causa de esta enfermedad. O sea que la recomendación es siempre consultar con un pediatra y a manejar la posibilidad de que esta vacuna nos puede ayudar a evitar males mayores", cierra.