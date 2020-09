Botsuana permite por primera vez a las mujeres casadas adquirir tierras

Botsuana ha modificado una ley para permitir, por primera vez, a las mujeres casadas adquirir tierras junto a sus esposos, anunció el presidente de este país del sur de África, Mokgweetsi Masisi.

Hasta ahora, una cláusula de la Ley de Tierra de 2015 impedía a las esposas la posesión de tierras si sus maridos ya tenían terrenos.

Sólo las mujeres solteras o las esposas de hombres que todavía no poseían tierras podían optar a su adquisición, una exclusión que dejaba a millones de mujeres sin acceso a la tierra donde viven y trabajan.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, Masisi señaló que esa legislación era "discriminatoria contra las mujeres casadas".

La citada cláusula "no otorgaba a las mujeres casadas el mismo trato que a los hombres y me complace informar de que este apartado discriminatorio ha sido derogado", subrayó el presidente, quien cumplió así con una promesa electoral.

Last year during our BDP election campaign trail I made a commitment to ensure that the Land Policy is amended so as to give married women the right to apply for land even when their husbands already have been allocated plots. pic.twitter.com/Q945jJYBRt