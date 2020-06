“¿Qué peor muerte que la de estar muerto mientras se está vivo?”

Salud

Rosário Carmona e Costa es psicóloga clínica graduada por la Facultad de Psicología de Lisboa, Portugal, y está especializada en terapias con niños y adolescentes. Es autora de los libros "¡Ahora? Libere a sus hijos de la dependencia de las pantallas" y "Bullying: un día en la escuela".

El pasado fin de semana, el suicido del actor Pedro Lima, muy popular en su país, provocó gran conmoción. Lima se arrojó desde un acantilado en la zona balnearia de Cascais, luego dejar una nota dirigida a sus allegados.



"Mi hermana, del otro lado del océano, recurrió al grupo de WhatsApp de los hermanos para preguntarme, directamente y en una lista, cuáles son los signos y síntomas de la depresión. Después de hacerlo, obtuve la respuesta: ‘pero esto es tan genérico'. Y a partir de ahí surgió no solo una discusión interesante sino la certeza de que esta es la crónica que necesito escribir", explica la profesional en el inicio de una columna en el periódico luso Público.

"No, los síntomas de la depresión no son genéricos, los síntomas de la depresión son muy concretos, muy dolorosos y nos llevan a un lugar muy oscuro. El problema es que los síntomas de la depresión pasaron a ser entendidos como ‘esto es normal', ‘es una fase', ‘necesitas descansar', ‘tienes que encontrar tiempo para ti mismo', y así sucesivamente en un sinfín de soluciones mágicas que todos los demás parecen tener para sacarnos rápidamente de los estados problemáticos", escribe .

Es entonces cuando aprendemos, porque parece que estar triste es estar débil, querer quedarse en la cama es darse por vencido y llorar es una pérdida de tiempo. Y aprendemos a disfrazarnos, a no prestar atención a todos eso, tragárnoslo y sofocarnos, en silencio, pero con una sonrisa en la cara", prosigue

"¿Cómo puedo aceptar que continúen llegando a mi consulta adultos que, en un acto de impulsividad, buscaron ayuda, pero que repiten a lo largo de la sesión ‘sé que no tiene sentido, que tengo todo para ser feliz, que hay otros que están mucho peor?'. No, no, no y no. No mil veces. Si lo que siento me asfixia, si lo que siento me estrangula, si despertar es pesado y el futuro no tiene sentido, entonces no, no hay nadie peor que yo. Y qué rayos es eso de comparar cuánto peor es peor", señala.

"Es función de todos nosotros superar el miedo a preguntar qué pasa, dejar de dudar para mirar con los ojos de quien se preocupa, convertirnos en detectives competentes de los signos de que la sonrisa del otro esconde un dolor desgarrador, soñar juntos para ver hasta qué punto el otro puede ver su horizonte, superar la pequeñez de pensar que pedir ayuda es un signo de debilidad. El trío más conocido de psicología, pensamientos, sentimientos y comportamientos, participan en un baile frenético y descendente cuando estamos deprimidos: nos quitan el espíritu, la motivación, el interés en lo que solía movernos, distorsionan la forma en que nos vemos a nosotros mismos, hacen el futuro oscuro y brumoso", describe.

"La terapia contribuye a la reestructura: identificando y rompiendo patrones de pensamiento negativos sobre nosotros, el mundo y el futuro. La terapia cambia la música e invita a un baile diferente y ascendente", sostiene.

"La depresión siempre mata. Cuando no mata desde un acantilado, mata alma, mata los logros, matas las relaciones. Cuando la depresión no mata desde un acantilado, mata igual de dolorosamente: qué peor muerte que la de estar muerto mientras se está vivo", concluye.