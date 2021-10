González: Si alguien va a matar por encargo “es difícil que la Policía pueda hacer algo”

En Perspectiva

La Policía se encuentra investigando las circunstancias que derivaron en la seguidilla de homicidios ocurridos esta semana en el barrio Las Acacias, para ver los cuatro asesinatos “están encadenados”. El miércoles 13 de octubre, un adolescente de 15 fue asesinado con un ataque a balazos y el pasado fin de semana, otro de 15 resultó con muerte cerebral tras recibir varios disparos. El pico de violencia en Las Acacias se vivió el miércoles pasado a la tarde, cuando un auto pasó por la puerta de una casa y sus conductores efectuaron más de treinta disparos contra ella, asesinando a una mujer de 21 años y a su madre, de 53, ambas fallecidas en la noche posterior. Luego del ataque, cuando varios vecinos se encontraban socorriendo a las víctimas, nuevamente un vehiculo pasó y disparó contra la vivienda, hiriendo a 3 personas más.

Sobre estos hechos habló con En Perspectiva Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, quien dijo que “es muy difícil para la Policía poder prevenir cuando una persona o grupo de personas en un auto va a matar a otro”, para luego añadir que el caso “es extremadamente injusto” y que “ninguna muerte es justificable, ninguna, sea por el ajuste que sea, por la venganza que sea”.

El jerarca comentó que en el caso están trabajando el Área de Investigaciones de la zona 3, Fiscalía y el departamento de Hechos Complejos, investigando la conexión entre los sucesos y buscando a los asesinos. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para trabajar y para primero aclarar los homicidios y que las personas que hicieron los disparos sean presentados ante la Justicia y vayan presos, si así la Justicia lo dispone, que es lo que nosotros creemos”, manifestó, añadiendo que buscan “darle seguridad al barrio y prevenir este tipo de hechos con otro tipo de trabajo que es mucho más trabajo de inteligencia que trabajo de prevención en el campo”.

González ratificó que todo indica que los hechos tienen que ver con una venganza relacionada con el tráfico de drogas y dijo que en el barrio “hay una lucha de territorios de hace buen tiempo”, pero que las fuerzas del orden están combatiendo allí al narcotráfico con el objetivo de desarmar “estos pequeños grupos de bandas que terminan ocasionando este tipo de desastres”.

“No todo se puede prevenir, lamentablemente, es verdad. Cuando una persona va con un nombre y un apellido y una cara a matar es muy difícil que la policía pueda tener una prevención eficaz en ese tipo de hechos”, expresó González.

Ante la consulta de una oyente que expresó que “sacaron el PADO” del barrio, dejándolo “en manos de los narcos”, el jerarca respondió que no sacaron el grupo policial de ahí, y dijo que en el área también actúan la Guardia Republicana, los móviles de la zona 3 y los de la comisaría 17 que recientemente adquirió patrullas. “Hay un operativo muy grande, diariamente”, dijo.

González recalcó que los efectivos realizan una constante labor de prevención “parando autos, parando motos, parando gente caminando, preguntando, consultando cédulas” y con otras acciones en el territorio para impedir crímenes antes de que ocurran. “La prevención no se mide, se previenen decenas de hechos, pero no se va a medir, porque no se cometieron”, afirmó.

Consultado sobre si el trabajo de inteligencia policial no debería implicar más allanamientos para retirar armas e incautar droga en bocas de venta, el jerarca explicó que el proceso de solicitud de allanamiento es lo que a veces demora los procedimientos policiales. “El allanamiento no lo hace la policía. El allanamiento es solicitado a Fiscalía, y Fiscalía se lo pide a un juez y este se lo da. En ese tiempo la Policía puede saber dónde están las armas, pedir el allanamiento, que si el allanamiento no se dio, la Policía no puede entrar”, comentó.

“El Poder Judicial tiene mucho trabajo, los fiscales también, la Policía también y a veces no calzan”, dijo, agregando que hay casos en los que la orden de allanamiento está a los 10 minutos y a veces se demoran un poco más por la cantidad de trabajo que tiene cada uno de los actores del procedimiento.

González concluyó diciendo que en 18 meses han “bajado los delitos en el barrio”, que tienen presencia policial con “una cantidad de operativos distintos” y que se está trabajando desde varios departamentos involucrados de forma de “esclarecer estos temas y para que el barrio vuelva a tener paz, que es lo que debe tener”.