Da Silva: "Cuando tu cuotificas por ley a la producción, es un camino argentino"

En Perspectiva

Tras la aprobación en el Parlamento de la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto y votada por los senadores frenteamplistas y a la espera de que el Poder Ejecutivo vete la norma, tal como anunció que lo haría el presidente Lacalle Pou, hay en la interna de la coalición de Gobierno un clima de tensión debido a las diferencias sobre este proyecto entre el partido impulsor y sus socios.

A eso se le sumó una serie de declaraciones del senador Guido Manini Ríos que entre otras cosas acusó al Gobierno de tener tibieza al abordar ciertos temas. "El camino que inició Manini es complicado y nos cayó mal", dijo al Semanario Búsqueda una fuente del Gobierno, que subrayó que fue un episodio que se recordará en el futuro.

Sobre el momento que vive actualmente la coalición multicolor y las consecuencias que puede tener en esta sociedad política la aprobación de la ley forestal, En Perspectiva habló con el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

En primer lugar, el legislador se refirió al cansancio que este "año duro" ha generado en los políticos, que genera "naturalmente" que haya "tensión" y "ciactrices".

"Es el corolario de un año duro, dificil para todos. Para los que estamos adentro del Palacio, para los que estamos gobernando, para la gente, ha sido un año durísimo", expresó y añadió que eso impidió que se tomen "las decisiones más inteligentes, sobre todo para el análisis político".

"Eso es lo que puede haber pasado estas semanas", agregó, afrimando que "cuando la gente está cansada, de repente no tiene las mayores lucideces como para negociar las diferencias".

Dijo que en el caso de la ley forestal, el proyecto que se votó en el Senado fue exacto el que salió de la Cámara de Diputados. "No tuvimos la inteligencia quizá para por lo menos intentar sacar alguno de los artículos que notoriamente nos separaban, como es el artículo segundo", manifestó Da Silva.

"No puedo creer que en la Cámara, en la Comisión de Ganadería, uno se precia de ser un conocedor del tema del campo, no hayamos podido exponer nada. Un solo aporte. Ahi empiezan los trenes, cada uno maneja una locomotora. La locomotora del Partido Nacional es un poco más grande que la de Cabildo Abierto, somos todos pilotos avezados y naturalmente está en nosotros no chocar de frente, que es lo que va a pasar. No vamos a terminar chocando de frente, porque se puede hacer política para algunos nichos, pero en el caso de eso la opinión pública no lo entiende", sostuvo.

Consultado sobre sus dichos en la sesión del Senado en los que catalogó de "innovación kirchnerista" al artículo segundo de la norma, Da Silva dijo: "No dije que tenía inspiración kirchnerista, (dije) que entramos en un camino similar a lo que pasa en Argentina, cuando tu cuotificas por ley cuotas legales a la producción, es un camino argentino".

"Habia elementos que en el Uruguay no existen, nadie en este país dice cuantos supermercados, mercerías, fabricas de medicamentos o hectáreas de forestación se pueden plantear, no existe, no hay antecedentes. Eso existe en Argentina, donde todos los días se cuotifica, o la exportación de trigo o de maíz, de carne, o el ingreso de dólares, en donde el sistema político argentino esta mucho más presente en la distorsión de la actividad privada. En el Uruguay no existe, no hay antecedentes y esa era una innovación kirchnerista", aseveró.

Sobre la afirmación de Manini sobre la "tibieza" del gobierno, Da SIlva dijo que "ser tibios no es un insulto".

"Tibieza es un sinónimo de ser cauto, en muchas cosas tuvimos que ser tibios, en otras tuvimos que ser mucho más fuertes, no es fácil estar arriba de este caballo y haberlo llevado hasta el lugar donde lo estamos llevando", dijo.