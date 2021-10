“No habría necesidad de traer un trabajador de Checoslovaquia”, dijo Díaz (Sunca) por UPM

En Perspectiva

Las empresas a cargo de la construcción de la planta de UPM en Durazno solicitaron la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para destrabar las negociaciones con el sindicato y solucionar así el conflicto laboral que está distorsionando la actividad en la obra.

Tras agotarse el ámbito bipartito de conversaciones, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, llamó a los representantes de la Cámara de la Construcción, la dirección nacional del Sunca, miembros del PIT-CNT y delegados de la propia compañía contratista, UPM.

Las empresas constructoras solicitaron la mediación porque entienden que las medidas del sindicato llevan a que se detengan con frecuencia las tareas.

Entrevistado por En Perspectiva, el dirigente del Sunca Javier Díaz, dijo que los sorprendió el paso tomado por las empresas. “En realidad en el día de ayer nos enteramos casi a las cinco de la tarde, (cuando) nos da la devolución el sector empresarial, de que no tenían condiciones para reunirnos y a los cinco minutos nos llegó la convocatoria del Ministerio de Trabajo y vimos la convocatoria incluso antes porque ya estaba colgado en algunos portales y medios de comunicación”, comentó.

El sindicalista dijo que la noticia los agarró desprevenidos porque estaban trabajando “para tratar de alcanzar el convenio colectivo” y estaban en la planta “a la espera del sector empresarial para continuar la reunión”.

Aseguró que el Sunca se va a presentar a la instancia tripartita porque “no descarta ningún ámbito de negociación”.

“Es más, en algún momento estuvo planteada la posibilidad de que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo participara de esta comisión de trabajo, y en realidad el Gobierno dijo: ’ustedes tienen una historia, una larga historia de negociación bipartita, avancen todo lo que puedan avanzar y si en algún momento se requiere la participación del Gobierno estamos a disposición‘”, aseguró Díaz.

El dirigente afirmó que es contradictorio que se haya tomado la decisión de ir ante el Ministerio, porque iban “36 días desde que se venció el convenio y durante todo ese proceso” lo han discutido en las mismas condiciones y negó que estuviesen agotados los ámbitos de negociación en la obra, como manifestaron, según dijo, desde la gremial empresarial.

Consultado sobre la decisión de las empresas de poner como fecha límite para la aceptación de su propuesta este jueves y de solicitarle al gremio no aplicar medidas de paro mientras la estudiaban, Díaz dijo que eso es “una imposición, no es una negociación”, explicando porque el miércoles algunas cuadrillas definieron paralizar sus tareas.

Díaz dijo que no considera que se esté lejos de lograr un acuerdo entre las partes. “La intención ayer era tratar de seguir acercándonos en los matices que tenemos, porque hemos avanzado, no puede decir el sector empresarial que no hemos avanzado en la negociación. Hemos avanzado pero tenemos matices en algunos temas”, sostuvo.

El dirigente dijo que tienen una diferencia profunda en cuanto a la priorización de la mano de obra uruguaya para la segunda etapa de la obra. “Nosotros somos un sindicato internacionalista, los compañeros que son de otras nacionalidades y están por acá haciendo unas changas son nuestros compañeros, pero no habría necesidad de traer un trabajador de Checoslovakia a hacer tareas si acá tenemos trabajadores calificados en disposición de ingresar”.

“En el Uruguay ya hace más de 10 o 15 años, el sindicato de la construcción, los empresarios, la industria de la construcción, han trabajado muchísimo el tema de la capacitación profesional, pero no solo desde el punto de vista de los cursos. Tenes trabajadores que trabajaron en la refineria, que ya hicieron dos plantas de celulosa como estas, que tenemos las plantas de ciclo combinado, acabamos de terminar la calera en Treinta y Tres, o sea, hay experiencia acumulada de miles de horas de trabajo en estos oficios. Debieran tener para nosotros la prioridad; es un tema central para nosotros”, manifestó.