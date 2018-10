Sheraton Montevideo Hotel realizará el evento “See you son 2018”

Noticias empresariales

Se trata de un evento organizado por Sheraton Montevideo Hotel que se llama "See you Soon 2018".

Esta es la séptima edición que se lleva a cabo con gran éxito. La idea es que las empresas encuentren una solución creativa y divertida para despedir el año junto con sus empleados, sin complicaciones y con un presupuesto cerrado.

El próximo 14 de diciembre a las 21 horas, el icónico hotel de Punta Carretas ofrece una fiesta divertida con DJ, Show en vivo, qué en esta oportunidad será Maxi de la Cruz, y un menú diseñado especialmente para la ocasión por el Chef Ejecutivo del Hotel Mauro Fernández.

Además, también se realizarán sorteos por lo que no queda nada librado al azar.

Este año los asistentes se podrán deleitar con las siguientes especialidades:

-Cocktail de Bienvenida: bocados fríos y calientes.

-Entrada: Salmon ahumado sobre hojaldre, cremoso de palta, micro brotes verdes y emulsión cítrica.

-Plato Principal: Ojo de bife breseado en cocción prolongada, acompañado de papas, hongos frescos y tomates cherry

-Postre: Degustación Melba (crema chantilly, frutillas frescas, merengue y helado)

-Bebidas: Refrescos y agua mineral. Vino blanco o tinto, whisky y cerveza, brindis con champagne.

-Mesa de café o té.