Proyecto argentino ganó la competencia regional de Chivas Venture 2018

El emprendimiento argentino Agua Segura, que busca brindar soluciones a comunidades vulnerables ante la crisis del agua, fue el ganador regional del concurso Chivas Venture, organizado por la marca de whisky Chivas Regal para premiar los proyectos que logran beneficios económicos impactando positivamente en la sociedad.



A través de un abordaje integral que comprende trabajos en escuelas rurales, centros comunitarios y hogares, Agua Segura brinda la posibilidad de acceder al agua con una tecnología innovadora y talleres educativos.



En la semifinal regional, celebrada en Buenos Aires, Uruguay estuvo representado por el proyecto Sellin, una iniciativa que busca mediante procesos de innovación sostenible, mejorar los productos y procesos de los micro y pequeños productores para que puedan desarrollar nuevas formas de producción y comercialización online y offline. En las próximas semanas Chivas iniciará una campaña para recaudar fondos que permitan impulsar a este proyecto.



Por otra parte, a partir del resultado final del certamen de Buenos Aires, Nicolás Wertheimer, de 30 años, fundador de Agua Segura, viajará junto a 19 emprendedores de todo el mundo a Ámsterdam el próximo 9 de mayo para competir en la gran final del certamen, en la que se repartirá un fondo de US$ 1 millón entre los ganadores.



Por segundo año consecutivo, Chivas Regal se asoció con el festival de tecnología más grande de Europa, The Next Web Conference, y brindará a los finalistas un escenario global donde compartir sus ideas de negocios para cambiar el mundo.



Antes de esta instancia, los veinte emprendedores participarán de un programa de capacitación realizado en The Conduit, un establecimiento londinense que alberga personas apasionadas por el cambio social. El programa se extenderá durante tres días del mes de marzo, en los cuales los finalistas tendrán sesiones de entrenamiento personalizadas y actividades para ayudar a llevar sus negocios al siguiente nivel.