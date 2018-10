Notable Publicidad es destacada por los anunciantes como la mejor agencia

Noticias empresariales

La agencia Notable Publicidad se posicionó en 2017 como la mejor en la consideración de los anunciantes, tanto en el área creativa, en el planeamiento estratégico y la obtención de mejores precios ante los medios.

En este sentido, cuando a los anunciantes se les consultó cuál creían que era la agencia que lideraba el mercado, el 25 % señaló a Notable Publicidad. Young & Rubicam y Punto Ogilvy & Mather siguen en la lista con el 18 % y el 12 % de las opiniones.

El destaque de la agencia también se da en sus directores, ya que Pipe Stein y su socio Diego Lev son considerados los dos mejores creativos dentro de los profesionales del país.

En total, las empresas tuvieron un presupuesto global destinado a marketing que supera los U$S 300 millones de dólares en 2017 y se proyecta que esa inversión aumentará en un 6 % en 2018.

Los datos, surgidos de una encuesta de opinión con una muestra representativa de 89 anunciantes por Equipos Consultores, refleja que, en total, se invirtieron U$S 307.404.000 y para 2018 se prevé un aumento de U$S 19.070.000, es decir, subirá hasta U$S 326.474.000.

De las inversiones del año pasado, el 54 % fueron en publicidad, el 18 % en promociones, el 10 % en acuerdos con puntos de venta, el 6 % en investigación, y hay un 11 % destinado a otras estrategias. Esta distribución no tendrá cambios en más de un punto porcentual por área en 2018.

Dentro de las inversiones en publicidad la televisión acapara las mayores apuestas, aunque en este punto se prevén algunos cambios para los resultados de 2018. En 2017, la TV acaparó el 54 % de las inversiones, porcentaje que baja al 37 % este año.

En oposición, el campo en donde se aumentará la inversión este año es en internet, ya que se pasará de un 15 % en 2017 a 19 % en 2018.

Montevideo Portal